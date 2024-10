Polícia persegue coala em estação de trem de Sydney

SYDNEY (Reuters) - Um coala desgovernado levou a polícia a uma perseguição em baixa velocidade em uma estação de trem de Sydney, mostrou vídeo divulgado nesta terça-feira, surpreendendo os passageiros no local.

Fornecido pela Transport for New South Wales, o vídeo registra o coala andando pela estação de Casula na sexta-feira, cerca de 34 km a sudoeste do distrito comercial central da cidade.

No vídeo, o coala verifica um elevador antes de optar por descer de escada.

Os trens na área foram obrigados a reduzir a velocidade quando o coala -- espécie normalmente reclusa e um dos animais mais amados da Austrália -- chegou perigosamente perto da borda da plataforma.

O marsupial acabou pulando a cerca da estação após policiais serem enviados para afugentá-lo dos trilhos.

"Todos os passageiros, grandes e pequenos, são lembrados de ficar atrás da linha amarela", disse a Transport for New South Wales em um comunicado.

Os coalas estão listados como vulneráveis à extinção no Estado.

(Reportagem de Alasdair Pal em Sydney)