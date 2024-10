Ibovespa fecha em queda pressionado por commodities, mas Localiza e WEG atenuam perda

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta terça-feira, pressionado pela queda de commodities que minaram o desempenho das blue chips Vale e Petrobras, mas afastado das mínimas do dia, tendo Localiza, WEG e Itaú entre os principais contrapesos, enquanto Azul disparou após acordo sobre dívidas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,38%, a 131.511,73 pontos, tendo chegado a 130.370,77 pontos na mínima e a 132.015,79 pontos na máxima do dia. O volume financeiro somou 20,03 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

De acordo com o CEO da BGC Liquidez, Erminio Lucci, a bolsa paulista refletiu a decepção de agentes financeiros com o anúncio feito mais cedo por autoridades chinesas sobre um possível reforço do ponto de vista fiscal do pacote de medidas anunciado recentemente.

"O mercado se frustrou", afirmou, acrescentando que o mercado esperava uma política fiscal mais expansionista, e isso acabou não acontecendo, o que pressionou commodities, pressionando empresas atreladas a essas matérias-primas.

Na China, o governo afirmou estar "totalmente confiante" em atingir sua meta de crescimento para 2024, mas não adotou medidas fiscais mais fortes, sinalizando que planeja fornecer o equivalente a 28,3 bilhões de dólares em gastos orçamentários antecipados e projetos de investimento a partir do próximo ano.

"As commodities, que na semana passada foram um motivo de alegria para a bolsa, hoje foram a pedra no caminho", reforçou o advisor e sócio da Blue3 Willian Queiroz.

A pressão vendedora, porém, perdeu força, conforme Wall Street abriu no azul e manteve o viés positivo. O S&P 500 fechou em alta de 0,97%, apoiado em ações de tecnologia, enquanto investidores aguardam dados de inflação e o começo da temporada de resultados nos Estados Unidos.

Em paralelo, no Brasil, a aprovação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no Senado, após uma sabatina tranquila, favoreceu o alívio nas taxas dos DI, o que beneficiou ações negociadas na B3. No final da tarde, foi a vez do aval do plenário do Senado a Galípolo.

De acordo com Queiroz, as respostas de Galípolo agradaram o mercado, uma vez que ele defendeu a necessidade de uma política responsável no BC

DESTAQUES

- VALE ON recuou 3,03 %, com o setor de mineração e siderurgia como um todo no vermelho, na esteira do futuros do minério de ferro, com o contrato mais negociado em Dalian, na China, fechando o dia em queda de mais de 2%. CSN MINERAÇÃO ON perdeu 3,66%.

- PETROBRAS PN caiu 2,01%, com petrolíferas em geral afetadas pelo declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 4,63%, com notícias de um possível cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel abrindo espaço para uma pausa no rali recente.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,6%, engatando a terceira alta seguida após renovar mínimas desde meados de agosto na semana passada. No setor, BRADESCO PN subiu 0,13%, enquanto BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,04% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,1%.

- LOCALIZA ON valorizou-se 3,48%, fechando na máxima em mais de duas semanas. No ano, porém, ainda perde 33%.

- WEG ON subiu 1,7%, reagindo após quatro quedas seguidas por realização de lucros, período em que acumulou um declínio de mais de 4%. No ano, ainda contabiliza uma valorização de 47%.

- AZUL PN subiu 7,48%, após chegar a um acordo com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos que envolve troca de cerca de 3 bilhões de reais em obrigações de dívida por emissão de novas ações da empresa. O CEO da companhia aérea disse que a Azul agora quer captar 400 milhões de reais. Na máxima, os papéis dispararam mais de 20%.

- COGNA ON saltou 12,7%, tendo no radar relatório do Bradesco BBI elevando a recomendação dos papéis do grupo de educação para "compra", citando entre os argumentos expectativa de resultados positivos à frente. No setor, YDUQS ON fechou em alta de 5,32%.

- INFRACOMMERCE ON, que não está no Ibovespa, avançou 6,25% após firmar acordo celebrado junto a bancos e credores para implementação de seu plano de reestruturação. A empresa também elegeu Mariano Oriozabala como novo presidente-executivo. Na máxima, subiu 25%.