Homem é preso nos EUA por suspeita de planejar ataque no dia da eleição

Um homem afegão foi preso em Oklahoma por supostamente planejar um "ataque terrorista" no dia das eleições, informou o Departamento de Justiça dos EUA nesta terça-feira.

O homem, Nasir Ahmad Tawhedi, de 27 anos, que mora em Oklahoma City depois de entrar nos EUA em 2021 com um visto especial de imigrante, estava planejando o ataque em nome do Estado Islâmico, de acordo com o indiciamento.

Tawhedi pesquisou online informações sobre como acessar câmeras na capital, Washington, e em Estados que não exigiam licença para obter uma arma de fogo, de acordo com o indiciamento. Ele também visitou as câmeras web da Casa Branca e do Monumento a Washington.

Tawhedi e um co-conspirador menor de idade foram presos na segunda-feira depois de se encontrarem com agentes do FBI para comprar dois fuzis AK-47 e munição. Em seu interrogatório após a prisão, Tawhedi disse que o ataque planejava atingir grandes aglomerações de pessoas, durante as quais ele e seu co-conspirador esperavam morrer como mártires.

"Continuaremos a combater a ameaça contínua que o Isis e seus apoiadores representam para a segurança nacional dos Estados Unidos e identificaremos, investigaremos e processaremos os indivíduos que buscam aterrorizar o povo americano", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em um comunicado.

Na semana passada, em uma "avaliação da ameaça interna", o Departamento de Segurança Interna disse que o ambiente de ameaça dos EUA deveria permanecer alto no próximo ano devido a fatores como o ciclo eleitoral de 2024 e a guerra de Israel em Gaza.

"Infratores solitários e pequenos grupos continuam a representar a maior ameaça. Enquanto isso, as organizações terroristas estrangeiras, incluindo o Estado Islâmico e a Al Qaeda, mantêm sua intenção duradoura de realizar ou inspirar ataques no território nacional", disse o departamento em uma avaliação divulgada em 2 de outubro.

O Estado Islâmico matou e executou milhares de pessoas em nome de sua interpretação religiosa extrema antes de ser territorialmente derrotado no Iraque em 2017 e na Síria em 2019.