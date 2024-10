Cinco alpinistas russos são encontrados mortos no Nepal

Cinco alpinistas russos morreram no Himalaia durante a escalada do Dhaulagiri, o sétimo pico mais alto do mundo, anunciou uma autoridade do Nepal nesta terça-feira.

"Socorristas em um helicóptero encontraram cinco corpos sem vida", disse à AFP Rakesh Gurung, da autoridade de turismo do Nepal.

Segundo ele, os montanhistas "despencaram" de 7.700 metros de altitude.

Os russos tentavam chegar ao cume do pico de 8.167 metros de altura e não davam sinais de vida desde a tarde de domingo.

Um sexto montanhista, que desistiu antes do acidente, foi resgatado e hospitalizado em Katmandu, disse Gurung.

Acidentes fatais no Himalaia são comuns no Nepal, onde as oito montanhas de mais de oito mil metros atraem visitantes de todo o mundo.

Em 2023, 18 pessoas morreram, um recorde.