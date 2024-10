Veja a lista dos 30 vereadores eleitos mais votados do Brasil em 2024

Quatro vereadores do Rio de Janeiro (RJ) e 26 de São Paulo (SP) são os 30 mais votados em números absolutos nas Eleições 2024. Veja a lista completa abaixo.

Quais são os vereadores mais votados do Brasil?

Os partidos com mais vereadores entre os mais votados são o PL e o PSD, com cinco cada (16,7%). Além deles, também estão na lista candidatos do PT (Partido dos Trabalhadores), União Brasil e PP (Progressistas), com 4 cada; Podemos e PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), com 3 cada; e MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e Novo, com 1 cada.

Veja a lista completa:

Lucas Pavanato (PL-SP): 161.386 votos Carlos Bolsonaro (PL-RJ): 130.480 Ana Carolina Oliveira (Podemos-SP): 129.563 Dr. Murillo Lima (PP-SP): 113.820 Sargento Nantes (PP-SP): 112.484 Amanda Paschoal (PSOL-SP): 108.654 Rubinho Nunes (União-SP): 101.549 Luna Zarattini (PT-SP): 100.921 Luana Alves (PSOL-SP): 83.262 Dra. Sandra Tadeu (PL-SP): 74.511 Pastora Sandra Alves (União-SP): 74.192 Silvão Leite (União-SP): 63.988 Isac Félix (PL-SP): 62.275 Zoe Martinez (PL-SP): 60.272 Rodrigo Goulart (PSD-SP): 58.715 Danilo do Posto de Saúde (Podemos-SP): 58.676 Gabriel Abreu (Podemos-SP): 58.581 Edir Sales (PSD-SP): 58.190 Alessandro Guedes (PT-SP): 58.183 Celso Giannazi (PSOL-SP): 57.789 Cris Monteiro (Novo-SP): 56.904 Marcio Ribeiro (PSD-RJ): 56.770 Silvinho (União-SP): 53.453 Thammy Miranda (PSD-SP): 50.234 Tainá de Paula (PT-RJ): 49.986 Nabil Bonduki (PT- SP): 49.540 Janaina Paschoal (PP-SP): 48.893 Carlo Caiado (PSD-RJ): 47.671 Fabio Riva (MDB-SP): 44.627 Major Palumbo (PP-SP): 43.455

Nove dos candidatos também estão na lista de mais votados de todos os tempos em números absolutos. O primeiro lugar nessa lista, no entanto, ainda é de Eduardo Suplicy (PT), que conquistou 301.446 votos em São Paulo, em 2016.

O PT de Suplicy e o Democratas são os partidos com mais representantes na lista: 4 cada. Entre os vereadores mais votados de todos os tempos também só há candidatos das capitais paulista e fluminense. Veja a lista abaixo.