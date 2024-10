Adolescente é apreendido por tentar votar com título de eleitor falso em GO

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Federal após tentar votar utilizando um título de eleitor falsificado. O caso aconteceu neste domingo (6) em Anápolis (GO).

O que aconteceu

Mesários desconfiaram do documento. Os mesários suspeitaram da autenticidade do título ao verificar a documentação do adolescente, e acionaram os policiais federais que atuavam no local de votação.

O adolescente foi apreendido. O menor de idade e os documentos foram levados a uma delegacia.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil de Goiás para mais informações. O texto será atualizado se houver resposta.

PF registrou centenas de ocorrências

415 pessoas foram presas por crime eleitoral. De acordo com boletim divulgado na noite de domingo, a PF registrou 300 ocorrências de flagrante. 93 deram origem a inquéritos e 173 foram registradas em termos circunstanciados (registro de fatos de menor potencial ofensivo). Outras 34 ocorrências estão em andamento. egundo o balanço, os principais crimes apurados são propaganda irregular e compra de votos..

Segundo a corporação, dos R$ 1,7 milhão apreendidos neste domingo, R$ 519,5 mil foram em espécie. A PF atua nas eleições como polícia judiciária, ou seja, cumprindo ordens judiciais e investigando, mas também como fiscalizadora "da ordem política e social".

Ao longo de 2024, a PF contabiliza R$ 50,3 milhões em bens e valores apreendidos em operações de combate a crimes eleitorais. Desse valor, R$ 21,7 milhões foram dinheiro em espécie.