Poderoso furacão Milton se dirige para Tampa enquanto a Flórida se prepara para nova tempestade

Por Brendan O'Brien

(Reuters) - À medida em que o furacão Milton se consolidava como uma tempestade de nível 5 nesta segunda-feira, moradores da Flórida preparam-se às pressas para a sua chegada nesta semana nas proximidades de Tampa, para onde pode levar ventos fortes, tempestades com risco de vida e chuvas torrenciais para a Costa do Golfo pela segunda vez em duas semanas.

Milton foi reavaliado para a categoria mais poderosa de tempestades enquanto avança pelo sudoeste do Golfo do México, a cerca 1.183 km de Tampa. Ele estava com ventos sustentados de até 257 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões.

A previsão é que a tempestade se direcione para o nordeste na terça-feira e que se dirija para a populosa área de Tampa St. Petersburg, atingindo a costa na noite de quarta-feira como uma tempestade de categoria 3, antes de atravessar rapidamente a Península da Flórida em direção ao Atlântico, disse o centro.

Milton pode produzir tempestades de até 3 metros, com rajadas de vento de 225 km/h e precipitação total de 38 cm em alguns pontos da costa da Flórida, acrescentou.

"Vai ser poderoso, então, por favor, tomem as precauções adequadas", disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, em coletiva de imprensa após emitir declaração de estado de emergência para 51 condados.

"Ele tem o potencial de causar muitos danos."

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden também declarou estado de emergência para a Flórida, permitindo o início de operações federais para lidar com desastres.

Esforços de ajuda já estão em andamento no sudeste dos EUA após a passagem de Helene, um furacão de categoria 4 que matou mais de 200 pessoas em seis estados. Foi a tempestade nomeada mais mortal a atingir o continente dos EUA desde que o furacão Katrina matou quase 1.400 pessoas em 2005.

Com Milton se aproximando da Flórida, as previsões de uma temporada de furacões no Atlântico altamente ativa começam a parecer mais precisas do que no início de setembro, tipicamente o pico para a formação de tempestades nomeadas. Milton é o nono furacão da temporada, mas seis se formaram desde 9 de setembro.

Milton é a segunda tempestade do Atlântico a atingir a categoria 5 nesta temporada, depois de Beryl, que em julho se tornou a tempestade mais precoce a alcançar essa qualificação.

Nesta segunda-feira, 6,5 milhões de pessoas, de Tallahassee a Miami, estão sob alerta de furacão, maré de tempestade e enchentes.

Autoridades locais emitiram ordens de desocupação para partes de vários condados e planejavam emitir mais ordens ainda nesta segunda-feira, pedindo aos moradores que se preparassem para sair, se necessário.

"Se emitirem uma ordem de evacuação, eu imploro que você saia de casa", disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

A Flórida está preventivamente enviando caminhões carregados de comida, água, geradores e gasolina para áreas que devem ser atingidas, enquanto as autoridades se preparavam para criar abrigos. Veículos pesados foram destacados para remover escombros da tempestade e 5 mil soldados da Guarda Nacional estão de prontidão, disse DeSantis.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)