Valor do barril de petróleo passa de US$ 80 pela 1ª vez desde agosto

O preço do petróleo tipo Brent ultrapassou US$ 80 por barril pela primeira vez desde agosto, nesta segunda-feira (7). A alta é de mais de 3% no dia.

Por volta das 16h, os futuros do petróleo Brent subiam 3,96%, para US$ 81,14. Os futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA tinham elevação de 4,02%, para US$ 77,37 por barril.

O que está acontecendo?

Os riscos de uma escalada no conflito entre Israel e Irã continuam pressionando os preços do combustível. Na semana passada, o Brent subiu mais de 8% e o WTI acumula valorização de 9% — o maior avanço em mais de um ano.

Ataques

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas depois que o Hezbollah disparou uma série de foguetes na cidade de Haifa, no norte de Israel, no final do domingo (6) e na manhã desta segunda. As Forças de Defesa de Israel (IDF) também afirmaram que um míssil disparado pelo Iêmen em direção ao centro do país foi interceptado. Além disso, o governo de Israel, diz que está pronto para fazer incursões terrestres no sul do Líbano.

Esse avanço gera preocupações no mercado sobre possíveis interrupções no fornecimento regional de petróleo. "Isso elevou, de maneira bem expressiva, a preocupação sobre uma extensão da guerra para outros atores, inclusive uma extensão que não prejudique somente a produção de petróleo, como também a infraestrutura logística", diz Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado da StoneX.

O temor, segundo ele, é de que passagens importantes por onde a produção é escoada sejam interrompidas. "O Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Mar Arábico, como também o Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Mar Arábico, são dois canais de extrema importância para o mercado de petróleo e combustíveis que podem ser, eventualmente, bloqueados em meio a um avanço mais significativo da guerra", diz Cordeiro.