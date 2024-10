Operação da polícia italiana mira atividades da máfia no Brasil

PALERMO, 7 OUT (ANSA) - A polícia de Palermo, na Sicília, sul da Itália, prendeu três criminosos envolvidos com a máfia Cosa Nostra e que atuavam no exterior, sobretudo no Brasil. As atividades, também cometidas na Suíça e Hong Kong, envolviam extorsão e lavagem de dinheiro.

A operação, realizada em parceria com a Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Palermo, levou à apreensão de 350 mil euros (R$ 2,85 milhões) e de nove empresas imobiliárias e restaurantes.

A investigação já havia levado à detenção no Brasil, em agosto, do empresário Giuseppe Bruno, 51, e ao confisco no país de recursos financeiros e bens no valor de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões).

Outro criminoso já detido no âmbito do inquérito é Giuseppe Calvaruso, 47, cúmplice de Bruno e que, com a ajuda de especialistas do norte da Itália, investiu no Brasil capitais oriundos de atividades da Cosa Nostra, além de dinheiro arrecadado com extorsões contra empresários da capital siciliana.

Segundo as investigações, o dinheiro transferido da Itália para o Brasil passou por complexos mecanismos de lavagem de dinheiro através de muitas contas correntes no exterior, movimentando mais de 500 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões) durante o processo.

Os demais envolvidos são Giovanni Caruso, 53, e a mãe de Bruno, Rosa Anna Simoncini, 73. (ANSA).

