Madeleine: Eleitor foi quem aposentou Joice Hasselmann da política

A aposentadoria anunciada pela ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos) é, na verdade, uma decisão do eleitor, afirmou a comentarista Madeleine Lacksco no UOL News desta segunda-feira (7).

A Joyce, não é que ela está se aposentando da política. Ela foi aposentada da política pelo eleitor. O eleitor aposentou.

Ela faz parte de um fenômeno político que a gente teve na eleição de Bolsonaro, com candidatos que não tinham voto próprio. Todos os votos eram do Bolsonaro. Ela teve um milhão e duzentos mil votos e se iludiu que os votos eram dela. Mas não eram, eram do Bolsonaro.

Ela não construiu outra relação com a população senão por mídia social. Ela está queimada, porque ela é vista como traíra pelo bolsonarista, que é o único que votava nela. Ninguém além do bolsonarista votava nela.

Madeleine também destacou que, ao contrário de Joice, políticos como Alexandre Frota conseguiram se reinventar politicamente.

Frota fez um trabalho de base forte em Cotia [SP], numa eleição local. Já Joice, que permaneceu nas mídias sociais, acabou se distanciando de seus eleitores.

