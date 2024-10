Israel anuncia morte de mais um refém sequestrado pelo Hamas

ROMA, 7 OUT (ANSA) - As autoridades israelenses confirmaram a morte de mais um dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. Trata-se do jovem Idan Shtivi, de 28 anos, que foi assassinado no festival Nova de Reim e cujo corpo é mantido na Faixa de Gaza.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (7) um dia após o Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel, organização criada após a ofensiva do movimento fundamentalista islâmico, anunciar o óbito publicamente.

Segundo o jornal "Haaretz", o corpo de Shtivi, que participava do festival de música para fotografar o evento, ainda não foi recuperado.

"No dia 7 de outubro, Idan chegou ao festival Nova de manhã cedo para documentar as apresentações dos seus amigos", afirmou o grupo em comunicado. O jovem chegou na festa às 6h (horário local) e ligou para sua namorada às 7h para contar sobre os mísseis e avisando que estava indo embora. Shtivi saiu de carro com dois amigos, Lior e Yulia, mas foi bloqueado por terroristas na estrada em direção ao norte. Ele então deu meia-volta com o carro e começou a dirigir para o sul, mas saiu da estrada, perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore, onde foi visto pela última vez.

Mais tarde, porém, o carro foi encontrado cheio de buracos de bala e sangue. Os corpos dos seus colegas foram encontrados, enquanto o de Shtivi foi posteriormente listado pelas forças de segurança entre os reféns em Gaza.

Ao descrever o jovem, o Fórum das Famílias revelaram que "Idan amava a natureza, a fotografia e os animais. Ele tinha um vínculo especial com os cães e estava prestes a iniciar seu segundo ano de estudos na Universidade Reichman".

"Idan sempre foi atencioso com os outros e muitas vezes sacrificou suas próprias necessidades para ajudar os que estão em dificuldade. Em 7 de outubro, quando o ataque começou, ele ajudou um menino e uma menina que acabara de conhecer enquanto fugiam - uma decisão que levou ao seu sequestro", acrescenta o texto.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que "a decisão de declarar Shtivi morto é baseada em informações de inteligência confirmadas por um grupo de especialistas do Ministério da Saúde, juntamente com participantes do Ministério de Assuntos Religiosos e da polícia israelense".

De acordo com o jornal "Times of Israel", acredita-se que 97 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro ainda estejam em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortos confirmados pelas FDI. (ANSA).

