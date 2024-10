"Ataque terrorista" perto de aeroporto paquistanês mata 2 cidadãos chineses, diz embaixada

ISLAMABAD (Reuters) - Dois cidadãos chineses foram mortos em uma explosão perto do aeroporto internacional da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, na noite de domingo, informou a embaixada chinesa no Paquistão, no que descreveu como um "ataque terrorista".

Em uma declaração enviada por email aos jornalistas, o grupo militante separatista Exército de Libertação Baloch (BLA) alegou que a explosão foi um ataque realizado por eles usando um dispositivo explosivo improvisado transportado por um veículo que tinha como alvo cidadãos chineses, incluindo engenheiros.

A embaixada chinesa disse que um comboio da Port Qasim Electric Power Company foi atacado perto do aeroporto.

"A embaixada e os consulados gerais da China no Paquistão condenam veementemente esse ataque terrorista, expressam profundas condolências às vítimas inocentes de ambos os países e sinceras condolências aos feridos e às suas famílias", informou o comunicado, acrescentando que o lado chinês está trabalhando com as autoridades paquistanesas sobre o ocorrido.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse que um cidadão chinês também ficou ferido e que uma investigação estava em andamento.

"O Paquistão está comprometido em proteger nossos amigos chineses", afirmou ele na plataforma de mídia social X. "Não deixaremos pedra sobre pedra para garantir sua segurança e bem-estar."

O Paquistão está se preparando para sediar a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai na capital Islamabad, que foi agitada por protestos e confrontos neste fim de semana entre a polícia e simpatizantes do ex-primeiro-ministro preso Imran Khan.

(Reportagem de Gibran Peshimam e Charlotte Greenfield em Islamabad e Casey Hall em Xangai)