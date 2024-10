Ações europeias fecham em alta modesta e dinamarquesa Orsted salta 6%

Por Sruthi Shankar e Paolo Laudani e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias obtiveram ganhos modestos nesta segunda-feira, com a Orsted liderando o índice pan-europeu STOXX 600, depois que a norueguesa Equinor comprou uma participação na desenvolvedora de energia eólica "offshore".

Os ganhos foram limitados por papéis sensíveis aos juros, como os dos setores de imóveis e serviços públicos.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 519,48 pontos, com as ações de bancos na liderança dos demais setores. Entretanto, os papéis dos setores imobiliário e de serviços públicos perderam 1,4% e 0,5%, respectivamente.

As ações alemãs caíram 0,1% depois que os pedidos industriais cederam mais do que o esperado em agosto.

Separadamente, o Ministério da Economia informou que a economia da Alemanha deverá sofrer uma contração de 0,2% em 2024, seu segundo ano consecutivo de queda.

"A zona do euro está crescendo um pouco menos do que o esperado, com diferenças persistentes entre o setor industrial e o de serviços, e entre a Alemanha e o restante da região", disse Miguel Jiménez, economista-chefe do BBVA Research.

Operadores agora veem uma chance maior de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve em novembro, uma mudança em relação à semana passada, quando a maioria estava apostando em um movimento de 50 pontos-base. Eles também quase precificaram outro corte de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu (BCE) neste mês, conforme pressões inflacionárias diminuem mais rapidamente do que os formuladores de política monetária esperavam.

Entre as ações, a Orsted saltou 6%, depois que a Equinor comprou uma participação avaliada em cerca de 2,5 bilhões de dólares na desenvolvedora dinamarquesa de parques eólicos "offshore". A empresa norueguesa perdeu 3,4%.

As ações do setor de luxo tiveram alta generalizada, com nomes franceses como Kering, LVMH e Hermès subindo entre 1,2% e 4,6%, sinalizando um otimismo contínuo em relação às medidas de estímulo econômico da China para reanimar sua economia.

As empresas de luxo europeias obtêm grande parte de sua receita da China.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,28%, a 8.303,62 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX teve variação negativa de 0,09%, a 19.104,10 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,46%, a 7.576,02 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,66%, a 33.814,52 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,50%, a 11.717,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,69%, a 6.693,16 pontos.