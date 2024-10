Veja a lista dos vereadores eleitos em São Paulo (SP) em 2024

São Paulo (SP) escolheu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que irão representar a maior cidade do Brasil pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores compareceram às urnas para definir quem ocupará as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números detalhados das eleições para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

São Paulo (SP): veja os vereadores eleitos

Lucas Pavanato (PL) - 161.386 votos - 2,78%

Ana Carolina Oliveira (Podemos) - 129.563 votos - 2,24%

Dr. Murillo Lima (PP) - 113.820 votos - 1,96%

Sargento Nantes (PP) - 112.484 votos - 1,94%

Amanda Paschoal (PSOL) - 108.654 votos - 1,87%

Rubinho Nunes (União) - 101.549 votos - 1,75%

Luna Zarattini (PT) - 100.921 votos - 1,74%

Luana Alves (PSOL) - 83.262 votos - 1,44%

Dra Sandra Tadeu (PL) - 74.511 votos - 1,29%

Pastora Sandra Alves (União) - 74.192 votos - 1,28%

Silvão Leite (União) - 63.988 votos - 1,10%

Isac Félix (PL) - 62.275 votos - 1,07%

Zoe Martinez (PL) - 60.272 votos - 1,04%

Rodrigo Goulart (PSD) - 58.715 votos - 1,01%

Danilo do Posto de Saúde (Podemos) - 58.676 votos - 1,01%

Gabriel Abreu (Podemos) - 58.581 votos - 1,01%

Edir Sales (PSD) - 58.190 votos - 1,00%

Alessandro Guedes (PT) - 58.183 votos - 1,00%

Celso Giannazi (PSOL) - 57.789 votos - 1,00%

Cris Monteiro (Novo) - 56.904 votos - 0,98%

Silvinho (União) - 53.453 votos - 0,92%

Thammy Miranda (PSD) - 50.234 votos - 0,87%

Nabil Bonduki (PT) - 49.540 votos - 0,85%

Janaina Paschoal (PP) - 48.893 votos - 0,84%

Fabio Riva (MDB) - 44.627 votos - 0,77%

Major Palumbo (PP) - 43.455 votos - 0,75%

Rute Costa (PL) - 43.090 votos - 0,74%

Sidney Cruz (MDB) - 42.988 votos - 0,74%

George Hato (MDB) - 42.837 votos - 0,74%

Sansão Pereira (Republicanos) - 42.229 votos - 0,73%

André Santos (Republicanos) - 41.379 votos - 0,71%

Hélio Rodrigues (PT) - 40.753 votos - 0,70%

Amanda Vettorazzo (União) - 40.144 votos - 0,69%

Marcelo Messias (MDB) - 40.079 votos - 0,69%

Marina Bragante (Rede) - 39.147 votos - 0,68%

Tripoli (PV) - 39.039 votos - 0,67%

Simone Ganem (Podemos) - 38.540 votos - 0,66%

Sandra Santana (MDB) - 38.326 votos - 0,66%

João Jorge (MDB) - 36.296 votos - 0,63%

Ely Teruel (MDB) - 35.622 votos - 0,61%

Professor Toninho Vespoli (PSOL) - 34.735 votos - 0,60%

Silvia da Bancada Feminista (PSOL) - 34.537 votos - 0,60%

Sonaira Fernandes (PL) - 33.957 votos - 0,59%

Dr. Milton Ferreira (Podemos) - 33.493 votos - 0,58%

João Ananias (PT) - 33.225 votos - 0,57%

Kenji Palumbo (Podemos) - 32.495 votos - 0,56%

Ricardo Teixeira (União) - 31.566 votos - 0,54%

Jair Tatto (PT) - 30.905 votos - 0,53%

Eliseu Gabriel (PSB) - 30.706 votos - 0,53%

Dheison (PT) - 30.575 votos - 0,53%

Senival Moura (PT) - 30.480 votos - 0,53%

Renata Falzoni (PSB) - 30.206 votos - 0,52%

Keit Lima (PSOL) - 27.769 votos - 0,48%

Adrilles Jorge (União) - 25.038 votos - 0,43%

Gilberto Nascimento (PL) - 22.306 votos - 0,38%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.