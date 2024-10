'Santinhos' jogados no chão viram memes nas redes: 'Drift da democracia'

A distribuição dos chamados "santinhos" pelas ruas no dia da eleição é proibida, mas é uma marca do processo eleitoral. O transtorno para ir às zonas eleitorais neste domingo (6) em meio aos papéis no chão virou meme nas redes sociais.

O que aconteceu

"Hoje é dia dele, o 'drift' da democracia", brincou um usuário da rede Bluesky. O post é acompanhado de uma foto de um eleitor deslizando nos santinhos. Drift é uma técnica de direção que faz o carro derrapar em curvas.

Outro perfil alertou que também há propaganda colada no chão. "Passo mal que não basta encher a rua de santinhos, agora os caras colam adesivo no chão", escreveu.

Usuários brincaram com a proibição da Justiça Eleitoral em distribuir santinhos no dia do pleito. "Vou me ausentar, até segunda, pessoal! A Justiça Eleitoral proibiu a circulação de santinhos. Bom dia!", diz uma das publicações.

Santinhos viram meme nas redes sociais Imagem: Reprodução/BlueSky

Porém, também há uma movimentação entre os usuários contra candidatos que incentivam a irregularidade. "Não votem em candidatos que emporcalham a sua cidade. Eles não se importam com você. Só desejam ter poder e dinheiro", escreveu um perfil.

Apesar do meme, o excesso de santinhos nas ruas também pode provocar acidentes. Uma mulher caiu na calçada próxima a um local de votação em Brotas, bairro de Salvador, após escorregar em um buraco coberto pelos santinhos.

Santinhos no chão viram memes nas redes sociais Imagem: Reprodução/BlueSky

Santinhos viram memes nas redes Imagem: Reprodução/BlueSky

O que pode e o que não pode na eleição

Bandeiras, broches, adesivos e camisetas são permitidos. O eleitor pode mostrar qual é seu partido, coligação e candidato de preferência por meio de suas vestimentas e adornos. No entanto, isso só pode ser feito de maneira silenciosa e individual.

"Cola" com o número dos candidatos é permitida na seção eleitoral. Um papel com os nomes, números e partidos de sua preferência são até recomendados por agilizar a votação.

Boca de urna é crime. São práticas como o uso de alto-falantes e amplificadores de som, propaganda de partidos ou candidatos e constrangimento de eleitores para que votem em determinada pessoa.

É proibido divulgar "santinhos". É considerada propaganda irregular a distribuição desses materiais —incluindo jogá-los em frente a colégios eleitorais. Quem fizer isso pode ter que pagar multa, e o candidato que apoiar a prática também será punido.

Uso de celular na urna. É proibido portar celulares, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer outro instrumento que comprometa o sigilo do voto.

Aglomerações de apoiadores. Até o término da votação, também estão proibidos encontros de pessoas que sejam apoiadoras de algum partido, coligação ou candidato e que estejam com roupa padronizada.