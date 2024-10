Quem ganhou eleição em São Paulo? Veja resultado do 1º turno para prefeito

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno das Eleições 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Com 99,52% das urnas apuradas, o atual prefeito ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 29,49% dos votos válidos no primeiro turno. O candidato do PSOL registrou 29,06%.

Pablo Marçal (PRTB), com 28,14%, ficou em terceiro lugar e está fora do segundo turno. O candidato chegou a figurar em segundo lugar nas primeiras parciais da apuração neste domingo (6), mas foi ultrapassado por Boulos com o avanço da contagem de votos.

Nas eleições municipais, o segundo turno é previsto para as cidades com mais de 200 mil eleitores, sempre que nenhum dos candidatos ultrapasse 50% dos votos válidos. A votação acontece no próximo dia 27, último domingo de outubro.

A seguir, veja as últimas projeções para a disputa do segundo turno dos principais institutos de pesquisa.

Datafolha:

Segundo o Datafolha, Ricardo Nunes teria uma vantagem de 15 pontos percentuais sobre Guilherme Boulos:

Nunes (MDB): 52%

Boulos (PSOL): 37%

Quaest:

O instituto Quaest também indicou uma vantagem para Ricardo Nunes, com uma pequena oscilação nos números:

Nunes (MDB): 51%

Boulos (PSOL): 33%

AtlasIntel:

Já o AtlasIntel apresentou um cenário mais apertado, com uma diferença menor entre os candidatos:

Nunes (MDB): 46%

Boulos (PSOL): 37%

Sobre as pesquisas

A pesquisa Datafolha foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 2.052 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 4 a 5 de outubro e com margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-05101/2024.

A Quaest ouviu presencialmente 2.400 eleitores de São Paulo entre 4 e 5 de outubro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é SP-01150/2024.

A AtlasIntel foi realizada pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.500 eleitores da capital paulista entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. O levantamento tem margem de erro de 2p.p. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-00197/2024.