Papa anuncia criação de 21 novos cardeais em 8 de dezembro

VATICANO, 6 OUT (ANSA) - O papa Francisco anunciou neste domingo (6) um consistório para a criação de 21 novos cardeais no próximo dia 8 de dezembro, sendo 20 deles aptos a participar de um eventual conclave.

Em declaração na oração do Angelus, no Vaticano, o Pontífice afirmou que os novos cardeais "da Igreja virão de todo o mundo", do Irã à Indonésia, do Japão às Filipinas, da Costa do Marfim à Argélia, até do Brasil e da Itália.

Entre os religiosos estão os italianos Roberto Repole, arcebispo de Turim, teólogo e um dos membros do Sínodo sobre a Sinodalidade; monsenhor Angelo Acerbi, núncio apostólico não eleitor, que tem 99 anos; Baldassare Reina, bispo auxiliar de Roma, ex-vice-gerente e, atualmente, vigário-geral da Diocese de Roma; e padre Fabio Baggio, subsecretário da Secção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

A lista ainda inclui o brasileiro dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre; Carlos Gustavo Castillo, arcebispo de Lima; Vicente Bokalic Iglic (Argentina), arcebispo de Santiago del Estero; Luis Gerardo Cabrera (Equador), arcebispo de Guaiaquil; Fernando Chomali Garib (Chile), arcebispo de Santiago.

Além disso, o líder da Igreja Católica anunciou Tarcísio Isao Kikuchi, (Japão), arcebispo de Tóquio; Pablo Virgilio Siongco David (Filipinas), bispo de Kalookan; Ladislav Nemet (Sérvia), arcebispo Belgrado; Ignace Bessi Dogbo (Costa do Marfim), arcebispo de Abidjan; Jean-Paul Vesco (França), arcebispo de Argel (Argélia); e Paskalis Bruno Syukur (Indonésia), bispo de Bogor.

Completam a seleção Dominique Joseph Mathieu (Bélgica), arcebispo de Teerão (Irã); Francis Leo (Canadá), arcebispo de Toronto; Rolandas Makrickas (Lituânia), arcipreste coadjutor da Basílica de Santa Maria Maior, Roma; Mykola Bychok (Ucrânia), bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo de Melbourne dos Ucranianos (Austrália); padre Timothy Radcliffe (Inglaterra), religioso dominicano, teólogo; e George Jacob Koovakad (Índia), responsável pelas viagens pontifícias na Secretaria de Estado do Vaticano.

Este será o décimo consistório do atual pontificado. "A proveniência deles expressa a universalidade da Igreja que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da terra. A inclusão na diocese de Roma manifesta, portanto, o vínculo inseparável entre a Sé de Pedro e as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo", concluiu Jorge Bergoglio.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.