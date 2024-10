Filha de Fernandinho Beira-Mar é reeleita vereadora em Duque de Caxias

Fernanda Costa (MDB), filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, foi reeleita vereadora em Duque de Caxias. Ela obteve 7.355 votos.

O que aconteceu

Fernanda Costa foi reeleita para o cargo de vereadora, mesmo após condenação por envolvimento na organização criminosa do pai. Fernandinho Beira-Mar é uma das lideranças do Comando Vermelho (CV).

Fernanda manteve o apoio de diversas comunidades. Nas eleições anteriores, em 2020, ela obteve 48% dos votos em uma das favelas dominadas pelo CV, o que foi fundamental para sua vitória. A conexão com seu pai e as influências de facções criminosas levantaram questões sobre a legitimidade de sua eleição. A parceria política com o ex-deputado Washington Reis (MDB), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e outros líderes regionais ajudaram a consolidar sua base de apoio.

Fernanda foi investigada por repassar mensagens do pai para manter a operação de tráfico. Condenada pela Justiça Federal de Rondônia em primeira instância em 2023, ela foi apontada como peça-chave na condução dos negócios ilícitos do Comando Vermelho enquanto seu pai cumpre pena em um presídio de segurança máxima.

No mesmo ano, ela foi premiada na Câmara Municipal de Duque de Caxias por suas ações voltadas à responsabilidade social. A homenagem foi realizada durante uma sessão solene, destacando sua atuação em projetos que visam a promover a inclusão social em áreas carentes do município.