Prefeitura de Porto Alegre: Melo vai ao 2º turno com Maria do Rosário

Com 100% das urnas apuradas, está definido que o atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), vai disputar o segundo turno com a deputada federal Maria do Rosário (PT).

O que aconteceu

Sebastião Melo, 66, obteve 49,72% dos votos válidos (345.420). Ele tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que chegou a ir ao Rio Grande do Sul para oficializar a candidatura da vice na chapa municipal, a tenente-coronel do Exército Betina Worm.

Que bela caminhada fizemos até aqui. Ainda temos muito trabalho pela frente. Agradeço a confiança! Vamos em frente Sebastião Melo, em post no Instagram

Disputa após a maior enchente em Porto Alegre. Melo era o prefeito quando bairros inteiros ficaram debaixo d'água - inclusive a própria prefeitura, localizada no centro da cidade. A atuação do candidato à reeleição em meio à crise foi criticada por adversários.

Maria do Rosário, 57, obteve 26,28% (182.553). Ela, que foi ministra no governo Dilma e chefiou a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, conta atualmente com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros cinco candidatos disputavam o cargo. Além de Melo e Maria do Rosário, concorriam Juliana Brizola (PDT), Felipe Camozzato (Novo), Luciano do MBL (UP), Fabiana Sanguiné (PSTU), Cesar Pontes (PCO) e Carlos Alan (PRTB).

Quem é Sebastião Melo

Melo é advogado. Nascido em Goiás, ele chegou ao Rio Grande do Sul no final dos anos 1970 para "vencer na vida", como declarou para o jornal O Popular em 2020.

Passagem pelo Legislativo. É filiado ao MDB desde 1981 e tentou cinco vezes se eleger vereador em Porto Alegre, antes de conseguir o primeiro mandato, em 2000. Foi, então, novamente eleito ao cargo outras duas vezes, ficando na Câmara Municipal até janeiro de 2013.

É casado e tem dois filhos. Melo tem dois filhos, de 43 e 24 anos. O político é casado há mais de 30 anos com Valéria Leopoldino.

Quem é Maria do Rosário

Petista começou carreira política na década de 1980. Maria do Rosário, 57 anos, foi eleita vereadora pela primeira vez em 1992 e reeleita no pleito seguinte, em 1996. Dois anos depois, ganhou uma cadeira na AL-RS (Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul). Ali presidiu a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos.

Foi eleita cinco vezes deputada federal. Venceu os pleitos de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Na Câmara Federal, foi relatora da CPI Mista que investigou as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes e presidiu a Comissão de Educação e a Comissão Especial da Lei Nacional de Adoção. Entre 2011 e 2014, foi ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência.

Maria do Rosário é casada e tem uma filha de 24 anos.

Porto Alegre em reconstrução

Com pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, Porto Alegre ainda está em reconstrução por conta da enchente de maio. Em agosto, três meses após as enchentes, a capital dos gaúchos tinha "bairros-fantasmas". No bairro Sarandi, por exemplo, 878 famílias perderam totalmente suas residências. Ali, 26 mil dos 91 mil moradores foram de alguma forma impactados.