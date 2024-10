Pesquisas: Paes tem entre 53% e 61% dos votos válidos e venceria 1º turno

Do UOL, em São Paulo

Eduardo Paes (PSD) deve ser reeleito ainda no primeiro turno no Rio de Janeiro, segundo as pesquisas divulgadas neste sábado (5).

O que aconteceu

Três pesquisas do Rio saíram neste sábado. Datafolha, Quaest e Atlas Intel divulgaram seus levantamentos. Leia as metodologias no final deste texto.

Eduardo Paes lidera em todos os levantamentos. O candidato à reeleição marca 53,3% na Atlas Intel e 61% dos votos válidos na Quaest e no Datafolha — o que indica que o Rio não terá segundo turno.

Segundo colocado. Alexandre Ramagem (PL), que tem crescido nas últimas pesquisas, marcou 29% dos votos válidos na Quaest, 35,1% na Atlas Intel e 24% no Datafolha.

Na sequência, aparece Tarcísio Motta (PSOL). O candidato marcou 6% dos votos válidos na Quaest, 6,8% na Atlas Intel e 7% no Datafolha.

Os votos válidos são todos os votos destinados para candidatos. Não incluem votos brancos e nulos, pois esses são excluídos da contagem final da eleição. Nesta fase final da corrida eleitoral, o UOL optou por destacar os votos válidos, pois eles são mais fiéis à contagem que será feita nas urnas.

Veja os números da pesquisa estimulada Quaest

Eduardo Paes (PSD): 53% (61% dos votos válidos)

Alexandre Ramagem (PL): 20% (29% dos votos válidos)

Tarcísio Motta (PSOL): 3% (6% dos votos válidos)

Marcelo Queiroz (PP): 2% (2% dos votos válidos)

Rodrigo Amorim (União): 2% (2% dos votos válidos)

Cyro Garcia (PSTU): 1% (não alcançou 1% dos votos válidos)

Juliete Panjota (UP): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Carol Sponza (Novo): 1% (não alcançou 1% dos votos válidos)

Henrique Simonard (PCO): não alcançou 1% dos votos totais

Nulo/Branco/Não vai votar: 10%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Veja os números da pesquisa estimulada Atlas Intel

Eduardo Paes (PSD): 51% (53,3% dos votos válidos)

Alexandre Ramagem (PL): 33,7% (35,1% dos votos válidos)

Tarcísio Motta (PSOL): 6,5% (6,8% dos votos válidos)

Marcelo Queiroz (PP): 1,1% (1,2% dos votos válidos)

Rodrigo Amorim (União): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Cyro Garcia (PSTU): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Juliete Panjota (UP): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Carol Sponza (Novo): 1,8% (1,9% dos votos válidos)

Henrique Simonard (PCO): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Nulo/Branco/Não vai votar: 2,4%

Não sabe/Não respondeu: 1,7%

Veja os números da pesquisa estimulada Datafolha

Eduardo Paes (PSD): 54% (61% dos votos válidos)

Alexandre Ramagem (PL): 22% (24% dos votos válidos)

Tarcísio Motta (PSOL): 6% (7% dos votos válidos)

Marcelo Queiroz (PP): 3% (3% dos votos válidos)

Rodrigo Amorim (União): 2% (2% dos votos válidos)

Cyro Garcia (PSTU): 1% (1% dos votos válidos)

Juliete Panjota (UP): não alcançou 1% dos votos totais (1% dos votos válidos)

Carol Sponza (Novo):não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Henrique Simonard (PCO): não alcançou 1% dos votos totais (não alcançou 1% dos votos válidos)

Nulo/Branco/Não vai votar: 7%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Metodologias

A Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 4 e 5 de outubro no Rio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o número RJ-02193/2024. O nível de confiança é de 95%.

A Atlas Intel entrevistou 2.506 eleitores entre 29 de setembro e esta sexta-feira (4). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-07603/2024.

O Datafolha entrevistou 1.809 eleitores entre sexta-feira (4) e este sábado (5). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-04865/2024.