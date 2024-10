Congo lança sua primeira campanha de vacinação contra a mpox

Por Djaffar Al Katanty

GOMA, República Democrática do Congo (Reuters) - Autoridades de saúde congolesas lançaram sua primeira campanha de vacinação contra a mpox neste sábado, um passo fundamental nos esforços para conter um surto que se espalhou de seu epicentro na República Democrática do Congo para várias outras nações africanas neste ano.

As autoridades realizaram uma cerimônia para marcar o início das vacinações em um hospital na cidade de Goma, no leste do país, onde os profissionais de saúde foram os primeiros da fila para receber as doses da vacina.

O Ministério da Saúde alertou na última sexta-feira que o escopo da campanha seria pequeno devido aos recursos limitados. No momento, 265.000 doses de vacina estão disponíveis, embora mais estejam sendo preparadas.

O início da vacinação começa a abordar uma enorme desigualdade que deixou os países africanos sem acesso às duas vacinas usadas para combater um surto global de mpox em 2022, enquanto elas estavam amplamente disponíveis na Europa e nos Estados Unidos.

"O lançamento da vacina marca um passo importante para limitar a disseminação do vírus e garantir a segurança das famílias e comunidades", disse o diretor da Organização Mundial de Saúde na África Matshidiso Moeti, em um comunicado.

A mpox pode se espalhar por contato próximo. Geralmente leve, é fatal em casos raros. Normalmente, causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões no corpo cheias de pus.

Em agosto, a OMS declarou o surto uma emergência de saúde pública de interesse internacional depois que uma nova variante foi identificada.

O Congo relatou mais de 30.000 casos suspeitos e confirmados, e 990 mortes desde o início de 2024 -- representando 90% dos casos relatados na África até agora neste ano, de acordo com a OMS.