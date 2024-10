Taxa de desemprego dos EUA cai para 4,1% em setembro e avanço salarial fica acima do esperado

A taxa de desemprego dos EUA caiu a 4,1% em setembro, ante 4,2% em agosto, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio acima do previsto, conforme mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

O relatório, conhecido como payroll, também revisou para cima o número de criação de empregos de agosto, de 142 mil para 159 mil, assim como o de julho, de 89 mil para 144 mil. Somadas, as revisões adicionam 72 mil empregos nos meses anteriores, bem acima do informado anteriormente. Em nota, o departamento ressalta que as revisões ocorreram por novos relatórios obtidos de empresas e agências do governo, além de ajustes por fatores sazonais.

Em setembro, o salário médio por hora teve alta de 0,4% em relação a agosto, ou US$ 0,13, a US$ 35,36, variação que ficou acima da projeção do mercado, de 0,3%. Na comparação anual, houve ganho salarial de 4,0% no último mês, também acima da previsão de 3,8%.