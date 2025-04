Grupo que usava Tinder para roubos é condenado a 178 anos de prisão

Um grupo que usava o aplicativo de relacionamentos Tinder para atrair vítimas e roubar veículos em Santa Catarina foi condenado nesta semana a 178 anos de prisão, somando todas as penas.

O que aconteceu

Cinco pessoas foram condenadas. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso desde março do ano passado na Operação Tinder, que buscava desarticular um grupo que praticava roubos e extorsões.

Penas somam quase 180 anos de prisão. Os cinco integrantes do grupo foram condenados a penas que somam 178 anos e 6 meses de prisão —a menor pena individual é de 23 anos.

Investigações ocorreram em SC e no Rio Grande do Sul. Desde o início da operação, os policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão nas cidades de Florianópolis, Palhoça, Alvorada (RS), Guaíba (RS) e Bagé (RS).

Grupo atraía as vítimas pelo aplicativo, simulando encontros amorosos. Segundo a polícia, quando a pessoa chegava ao ponto de encontro combinado, era surpreendida por outras pessoas com armas de fogo.

Rendidas, as pessoas eram roubadas e extorquidas. De acordo com o delegado Diego Azevedo, as vítimas eram mantidas dentro dos próprios veículos, onde eram obrigadas a fazer transferências bancárias pelo celular. Depois, eram deixadas em locais isolados, enquanto o grupo fugia com o veículo.

Polícia identificou autores e beneficiários dos crimes. Em alguns casos, a quadrilha exigia dinheiro das vítimas para eventual devolução dos veículos roubados.