Helicóptero que caiu no rio Hudson em Nova York não tinha gravadores de voo

O helicóptero que caiu no Rio Hudson, em Nova York, na quinta-feira, matando as seis pessoas a bordo, incluindo três crianças, não tinha gravadores de voo, disse o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

Nenhum gravador de vídeo ou câmera foi recuperado do helicóptero Bell 206, disse o órgão na noite de sábado, e nenhum dos equipamentos nele registrados havia informações que pudessem ajudar na investigação.

Mergulhadores do Departamento de Polícia de Nova York continuavam procurando por partes da aeronave, incluindo o rotor principal, a caixa de engrenagens, o rotor de cauda e a cauda, disse o NTSB.

A aeronave, cujos passageiros incluíam um alto executivo da Seimens AG, sua esposa e três filhos, teve sua última grande inspeção realizada em 1º de março e completou sete voos turísticos antes do acidente, de acordo com investigadores federais.

Mergulhadores resgataram as vítimas e o piloto do helicóptero submerso. Quatro pessoas foram declaradas mortas no local, enquanto as duas restantes faleceram posteriormente, após serem transportadas para hospitais próximos.

Algumas peças que foram recuperadas e enviadas aos laboratórios do NTSB em Washington para inspeção incluem o cockpit, a cabine, as barbatanas do estabilizador horizontal, a barbatana vertical e uma parte da cauda, de acordo com a atualização do conselho de segurança.

Os investigadores examinaram dois helicópteros semelhantes como parte da investigação e se encontraram com representantes da New York Helicopter Charter, operadora do helicóptero que caiu, para revisar registros operacionais, políticas e procedimentos, sistemas de gerenciamento de segurança e a experiência do piloto, disse a agência.

O helicóptero decolou na quinta-feira por volta das 15h no horário local (16h, no horário de Brasília) de um heliporto no centro da cidade e voou para o norte ao longo do Hudson, disse a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Após alcançar a ponte George Washington, ele virou para o sul, mas caiu logo depois, atingindo a água de cabeça para baixo perto de Lower Manhattan, perto de Jersey City, por volta das 15h15.