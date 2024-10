Real Time: com empate triplo, Marçal oscila para cima e Nunes para baixo

Do UOL, em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB), Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) aparecem tecnicamente empatados na liderança das intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo na pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (4). O levantamento foi encomendado pela Record.

O que aconteceu

Marçal tem 27%, Boulos, 26%, e Nunes, 24%. Os três candidatos estão empatados dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais.

Marçal oscilou positivamente 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 2. Já Nunes oscilou 1 ponto percentual.

Tabata Amaral (PSB) aparece com 12%. Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) estão numericamente empatados, ambos com 3%



Veja os números do primeiro turno:

Pablo Marçal (PRTB) - 27% (tinha 25%)

- 27% (tinha 25%) Guilherme Boulos (PSOL) - 26% (tinha 26%)

- 26% (tinha 26%) Ricardo Nunes (MDB) - 24% (tinha 25%)

- 24% (tinha 25%) Tabata Amaral (PSB) - 12% (tinha 11%)

- 12% (tinha 11%) Datena (PSDB) - 3% (tinha 3%)

- 3% (tinha 3%) Marina Helena (Novo) - 3% (tinha 3%)

- 3% (tinha 3%) Altino Prazeres (PSTU) - 0% (tinha 0%)

- 0% (tinha 0%) Bebeto Haddad (DC) - 0% (tinha 0%)

- 0% (tinha 0%) João Pimenta (PCO) - 0% (tinha 0%)

- 0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP) - 0% (tinha 0%)

- 0% (tinha 0%) Nulo / Branco - 3% (eram 4%)



Segundo Turno

Na simulação do segundo turno, Nunes ganharia contra seus dois adversários diretos. Já num cenário entre Boulos e Marçal, ambos aparecem tecnicamente empatados.

Veja os números de segundo turno:

Gulherme Boulos (PSOL) x Pablo Marçal(PRTB) : 41% x 40%

: 41% x 40% Ricardo Nunes (MDB) x Pablo Marçal(PRTB) : 43% x 35%

: 43% x 35% Ricardo Nunes (MDB) x Guilherme Boulos (PSOL): 48% x 36%



A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02479/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%. O estudo foi encomendado pela Record.