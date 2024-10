PF apreendeu R$ 11 milhões em espécie nas eleições e abriu 2 mil inquéritos

A Polícia Federal já apreendeu mais de R$ 16,7 milhões em bens, sendo R$ 11 milhões em dinheiro em espécie, durante investigações sobre crimes eleitorais neste ano. A corporação realizou, até esta quinta-feira (3), 40 operações em todo o país.

O que aconteceu

Ao todo, a PF tem cerca de 2.200 inquéritos em andamento. Os crimes abrangem caixa 2, compra de votos, boca de urna, entre outros. A corporação é a responsável por investigar crimes eleitorais em todo o Brasil, além de ser uma das forças de segurança que atuam para garantir a lisura do processo eleitoral.

R$ 11 milhões em dinheiro vivo. Segundo a PF, os valores em espécie foram apreendidos em investigações sobre suspeitas de irregularidades na propaganda eleitoral.

Combater fake news e organizações criminosas entre as prioridades. A corporação tem entre suas maiores preocupações para a disputa deste ano a difusão de fake news e desinformação sobre o processo eleitoral, os chamados deepfakes (vídeos produzidos com tecnologia que permite simular o rosto de uma pessoa), a violência política, sobretudo violência de gênero, e o envolvimento de organizações criminosas em apoio a candidatos.

Seis mil agentes e drones mobilizados. Nas eleições municipais deste ano, a PF mobilizará mais de 6.000 policiais e contará com equipamentos como drones para fiscalizar a ocorrência de crimes eleitorais em áreas sensíveis. O primeiro turno será realizado em todos os 5.569 municípios do Brasil neste domingo (6). O segundo turno está marcado para o dia 27. Só não há eleição em Brasília e Fernando de Noronha.

Peritos da PF também participaram dos testes para validar a segurança das urnas. Policiais estavam entre os especialistas que estiveram no processo de um ano realizado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para garantir a confiabilidade e transparência do sistema eleitoral.

9 operações no mesmo dia

Somente nesta quinta-feira (3), foram divulgadas nove operações para combater crimes eleitorais em diferentes estados. Em uma delas, a PF apreendeu em Manaus R$ 20 mil em espécie com uma assessora parlamentar que embarcava no aeroporto de Flores para o município de Benjamin Constant (AM).

Outra ação mobilizou 50 agentes para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em Manaus. Objetivo foi desarticular uma associação entre integrantes de uma organização criminosa e agentes públicos para favorecer uma candidatura à Prefeitura de Parintins (AM). São investigados os crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral, abolição do Estado Democrático de Direito e utilização de violência para obter votos e impedir o exercício de propaganda eleitoral.

Envolvimento de facção no Rio Grande do Sul. No Sul do país, a PF também realizou na manhã de ontem uma operação para combater a atuação de uma facção criminosa que estaria interferindo na disputa eleitoral do município de São Borja (RS) em prol de uma candidatura local. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão para apurar as suspeitas de compra de voto e caixa dois.