Novo Datafolha SP revela quem ganharia de quem no 2º turno; veja números

DO UOL, Em São Paulo

A última pesquisa eleitoral do Datafolha sobre o cenário de São Paulo mostra quem tem mais chances de vencer em um eventual segundo turno.

O levantamento perguntou a eleitores a sua preferência entre os principais candidatos - como Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) -, e mostra quem lidera nas intenções de voto.

A seguir, você confere os números completos dos embates mais prováveis, segundo os últimos dados do Datafolha.

Boulos x Marçal

Em um cenário de segundo turno entre Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), as pesquisas apontam vantagem para Boulos. Veja os resultados das principais pesquisas que analisaram essa disputa:

Guilherme Boulos (PSOL): 48% (antes 47%)

Pablo Marçal (PRTB): 36% (antes 38%)

Branco/nulo/nenhum: 14% (antes 15%)

Não sabe: 1% (estável)

Nunes x Marçal

Os cenários entre Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) mostram uma vitória confortável para o atual prefeito de São Paulo. Confira os resultados mais recentes:

Ricardo Nunes (MDB): 56% (antes 57%)

Pablo Marçal (PRTB): 28% (antes 26%)

Branco/nulo/nenhum: 15% (estável)

Não sabe: 1% (estável)

Nunes x Boulos

O confronto entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) também mostra o atual prefeito à frente, embora a vantagem seja menor em relação ao confronto com Marçal. Confira os números:

Ricardo Nunes (MDB): 52% (estável)

Guilherme Boulos (PSOL): 37% (antes 36%)

Branco/nulo/nenhum: 11% (estável)

Não sabe: 1% (estável)

Sobre a pesquisa

A pesquisa do Datafolha foi contratada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", foi conduzida entre os dias 1º e 3 de outubro, com 1.806 entrevistas presenciais de pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024.