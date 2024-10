Esta mesinha ajustável deu mais conforto ao home office no meu pequeno apê

Sempre morei em quitinetes e apartamentos com espaço limitado. No meu atual, não há um local confortável para trabalhar, e eu dividia a escrivaninha com meu namorado ou ficava no sofá.

Foi então que decidi comprar uma mesa portátil e pequena. Encontrei um modelo com ótimas avaliações na Amazon e resolvi investir.

O que eu mais gostei

Ajuda na postura e no conforto: trabalhava toda torta no sofá, e ter esta mesinha facilitou muito minha postura. Por ser ajustável, consigo nivelá-la exatamente onde quero, sem ficar em posição incômoda enquanto escrevo. Às vezes, até consigo comer nela, confesso.

Fácil de levar de um canto para outro: com as rodinhas, posso levá-la para qualquer canto do apartamento, o que a torna um móvel bem versátil. Pode ser a mesa de trabalho durante o dia e ficar ao lado da cama à noite com uma garrafinha d'água e livro, por exemplo.

Ela é bem leve (pesa 4,4 kg, segundo a fabricante) e não tenho problema em arrastá-la de um lado para o outro.

Ocupa pouco espaço: o tamanho é excelente para quem mora em apartamentos pequenos, como eu. Ela ocupa muito pouco espaço na minha sala. O tampo mede 60 cm (largura) x 40 cm (profundidade). Sua altura mínima é de 70 cm. E a altura máxima é de 90 cm.

Design clean: o móvel combina com qualquer ambiente. Nos sites de varejistas como Amazon e Magalu, é possível encontrar modelos em cores diversas.

Mesinha com computador diante do sofá no meu apartamento Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Montagem: ela parece não ser difícil de montar, mas confesso que precisei assistir a vídeos no YouTube, pois só o manual não ajudou muito. Contrataria alguém ou pediria ajuda de quem tem experiência em montar móveis.

Peso suportado: ela suporta um notebook tranquilamente, mas não aconselho colocar coisas muito pesadas. Vi alguns clientes comentarem que o móvel é instável e frágil. A fabricante afirma que o móvel tem capacidade de suportar até 15 kg.

O que mudou para mim

Eu trabalhava muito tempo em posição desconfortável no sofá, o que me causou dores nas costas e na cervical. Com a mesinha, consegui melhorar a minha postura.

Às vezes eu uso a mesinha para comer, o que facilita meu dia a dia, pois nem sempre tenho espaço no balcão da minha cozinha americana.

Quem pode gostar

Acredito que pessoas que fazem home office e não têm muito espaço em casa, principalmente em apartamentos pequenos, vão gostar.

Mesmo um pouco mais cara que outras, achei que tinha um bom custo-benefício, pois não encontrei nenhuma mesa portátil e retrátil como essa. Todas as outras eram maiores e ocupavam muito espaço em casa.

