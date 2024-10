Casal escapa por pouco de avalanche de lama em rodovia; câmera flagra tudo

Um casal que tentava fugir do furacão Helene nos Estados Unidos foi surpreendido com uma avalanche de lama em uma estrada. Tudo foi pego por câmeras em seu carro, que mostram a terra chegando rapidamente até o veículo e quebrando o vidro traseiro.

O que aconteceu

Um deslizamento foi flagrado por um casal que passava em uma estrada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, durante uma tempestade provocada pelo furacão Helene.

Em meio a uma forte chuva, o carro passava próximo a montanhas quando muita terra de repente vem para a estrada. O motorista aumenta a velocidade e consegue superar a terra, que ainda assim danifica o vidro traseiro de seu carro.

É possível ainda ver um caminhão e um SUV no caminho da avalanche. Não é possível ver o que ocorre depois.

Há também uma câmera dianteira no carro que capta tudo e segue gravando.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.