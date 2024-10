BMW anuncia investimento de R$1,1 bi no Brasil até 2028

SÃO PAULO (Reuters) -A BMW anunciou nesta sexta-feira que irá investir 1,1 bilhão de reais no Brasil nos próximos quatro anos, engrossando a lista de montadoras que divulgaram aportes no país nos últimos meses.

Os investimentos da BMW terão foco em pesquisa e desenvolvimento, e também serão direcionados à modernização da fábrica da montadora no município de Araquari (SC).

"Usaremos esse investimento para aprimorar as tecnologias da nossa fábrica em Araquari e preparar suas linhas de produção para novos modelos nos próximos anos", disse Milan Nedeljković, membro do conselho de administração da companhia, durante evento da BMW em São Paulo, ao lado da presidente-executiva do BMW Group para América Latina, Maru Escobedo.

"Além disso, vamos fortalecer nosso escritório de engenharia local, que apoia nossa equipe global de P&D na produção de novas tecnologias para nossas atividades globais", acrescentou.

Os esforços da montadora em tecnologia seguem a ampliação, anunciada no final do ano passado, em 10% da produção na planta catarinense, que passou a produzir 11 mil veículos por ano.

O executivo, que também é responsável pela produção, acrescentou que a montadora passará a produzir o SUV X5 híbrido plug-in em sua fábrica catarinense "nas próximas semanas". Atualmente, a planta produz o BMW Série 3 e os SUVs X1, X3 e X4.

"Temos novos equipamentos, viremos com novas tecnologias para fabricar os híbridos plug-in. Estamos investindo em tecnologia da informação, equipamentos de software", disse.

Segundo ele, a decisão de trazer a produção do X5 para o Brasil se deu pela forte posição do carro no mercado nacional. "E a produção acompanha o mercado", afirmou.

A BMW também possui uma fábrica de motocicletas em Manaus.

O anúncio de investimentos da BMW se segue a outros aportes de montadoras este ano no Brasil, os quais, em conjunto, superam os 100 bilhões de reais. As empresas incluem fabricantes como BYD, Stellantis, General Motors, Hyundai e Scania.

