Serviços ganham força em setembro com melhor desempenho de vendas em mais de 2 anos, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O crescimento do setor de serviços no Brasil acelerou em setembro, quando a atividade de vendas atingiu um pico em mais de dois anos em meio a uma melhora da perspectiva, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) nesta quinta-feira.

O PMI de serviços do Brasil da S&P Global subiu a 55,8 em setembro, de 54,2 em agosto, completando um ano de crescimento e sinalizando um maior aumento da produção. A marca de 50 separa expansão de contração.

"Setembro registrou uma recuperação no crescimento da atividade de serviços, compensando a desaceleração de agosto e marcando o trimestre mais forte para o setor desde o segundo trimestre de 2022", disse em nota a diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, Pollyanna De Lima.

A pesquisa apontou que os participantes citaram esforços de marketing, tendência positiva da demanda e aumento sustentado na entrada de novos negócios como fatores por trás do resultado.

O subíndice de novas encomendas recebidas por fornecedores de serviços aumentou no ritmo mais forte desde julho de 2022.

As empresas de serviços esperam que a demanda siga positiva nos próximos 12 meses, o que ajudou a elevar a confiança para o maior nível desde agosto de 2023, sustentada ainda pela redução do desemprego e por planos de investimento.

Os fornecedores de serviços seguiram abrindo vagas de trabalho em setembro, dando sequência à tendência iniciada em outubro de 2023. No entanto, o ritmo de expansão foi o mais fraco em sete meses.

O levantamento mostrou ainda que os preços de insumos continuaram a aumentar no final do terceiro trimestre, com citações de custos mais elevados de alimentos, combustíveis e serviços públicos, embora a taxa de inflação tenha diminuído em relação a agosto.

Isso levou as empresas a elevarem os preços de venda novamente no mês, mas de forma menos intensa do que em agosto.

Com a aceleração do crescimento em serviços e também na indústria, o PMI Composto do Brasil foi a 55,2 em setembro, de uma mínima de oito meses de 52,9 em agosto.