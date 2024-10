Eleições 2024: quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam em Santo André?

O apoio de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) pode ser um fator decisivo nas Eleições 2024. Embora Lula esteja no Planalto, o PT enfrenta desafios históricos na região do Grande ABC, e uma das metas neste ano é virar o jogo também em Santo André.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Santo André?

A candidata do PT — e de Lula — à prefeitura de Santo André é Bete Siraque. Ela está à frente da Coligação Santo André do Futuro, que reúne PT, PCdoB, PV, Psol, Rede e PDT.

"Ser do time de Lula é a minha estratégia". Em participação na sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S. Paulo em agosto, a candidata afirmou fazer parte do "time do Lula" e disse que a utilização do nome do presidente pode ser um dos caminhos estratégicos para que o PT volte a governar Santo André. Sem sucesso, o partido tenta retornar ao poder desde 2016.

Bolsonaro também escolheu um nome. O candidato do PL à prefeitura da cidade do ABC Paulista, Luiz Zacarias, conta com o apoio do ex-presidente.

"A preocupação deles é difamar a minha imagem". Também em participação na sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S. Paulo em agosto, Zacarias afirmou que seus adversários temiam o uso político do nome do ex-presidente na corrida eleitoral.

Além de Siraque e Zacarias, completam as candidaturas para Santo André: Gilvan Junior (PSDB), Eduardo Leite (PSB), Coronel Sardano (Novo) e Clenilza (PCO).

*Com reportagem publicada em 12/08/2024