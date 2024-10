Debate na Globo tem apoiadores de Boulos e Marçal e até de candidato nanico

Apoiadores de Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) se reuniram na frente da TV Globo, onde acontece o último debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, nesta quinta-feira (3). Ricardo Senese (UP) também foi ao local protestar por não ter sido convidado para o debate.

O que aconteceu

Marçal convocou protesto na frente da emissora para antes do debate. Em vídeo publicado nas redes sociais na quarta (2), o candidato do PRTB falou em "manifestação pacífica". Mais de 500 apoiadores estavam no local. Ao chegar à TV Globo, ele cumprimentou apoiadores e subiu em cima de um carro, mas não discursou.

Apoiadores de Marçal se reúnem na frente da TV Globo antes de debate Imagem: Uesley Durães/UOL

Mais de 100 apoiadores de Boulos se concentraram na frente da TV Globo. As torcidas do psolista e de Marçal eram as mais mobilizadas no local. A Polícia Militar organizou os eleitores de cada candidato em lugares diferentes para evitar confronto. Não foram registrados atos de eleitores de Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB).

Torcidas de Boulos e Marçal tinham clima de provocação. Eleitores do empresário repetiam insinuações feitas pelo candidato, sem provas, de que o psolista é usuário de cocaína. Já os apoiadores de Boulos provocavam com referências à cadeirada dada por Datena em Marçal no debate da TV Cultura. "Não me leve a mal, o Boulos é 50, cadeirada no Marçal", cantavam.

Candidato nanico, Senese também fez protesto no local. Ele discursou em um carro de som e pediu para ser convidado para os próximos debates. A TV Globo chamou apenas os candidatos que pontuaram ao menos 6% na pesquisa Quaest divulgada no dia 30 de setembro (Boulos, Nunes, Marçal, Tabata e Datena). Senese não pontuou no levantamento.

Militantes de Ricardo Senese (UP) protestam após candidato não ser convidado para debate Imagem: Uesley Durães/UOL

Por volta das 21h30, apoiadores de Boulos e Marçal começaram a dispersar. Militantes de Ricardo Senese, no entanto, permaneciam no local. O debate começa às 22h.

Participaram desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caique Alencar, Fabíola Perez, Gilvan Marques, Laila Nery, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães, Uesley Durães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro e Caio Santana, colaboração para o UOL