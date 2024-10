Campo de Sirius na Colômbia pode produzir 13,3 mi metros cúbicos/dia, diz Petrobras

CARTAGENA (Reuters) - O campo de gás offshore Sirius, na Colômbia, poderá ter uma produção de 13,3 milhões de metros cúbicos por dia ao longo de 10 anos, disse o gerente geral de exploração da Petrobras, Rogério Soares, durante uma apresentação em uma conferência do setor na quinta-feira.

"A concepção inicial do Sirius... prevê o primeiro gás offshore entre 2029 e 2030, com quatro poços produtores e uma produção esperada de 13,3 milhões de metros cúbicos por dia durante 10 anos", disse Soares no fórum da Associação Colombiana de Petróleo (ACP), em Cartagena.

Uma fase complementar que poderia começar em 2031, que inclui o desenvolvimento planejado anteriormente de mais um ou dois outros poços, poderia ter um fluxo de gás de 15 milhões de metros cúbicos por dia, acrescentou.

(Reportagem de Oliver Griffin)