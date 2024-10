Padrinhos, 'virada' e Bolsonaro ausente: o último dia de propaganda na TV

Terminou nesta quinta-feira (3) a exibição da propaganda eleitoral concedida gratuitamente aos partidos políticos na rádio e televisão. Líderes nas principais pesquisas de voto, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) mostraram seus principais aliados políticos. Já Tabata Amaral (PSB) apostou em um discurso de virada.

O que aconteceu

Ricardo Nunes usou o espaço para recordar ações à frente da Prefeitura. Entre elas, estão o programa de asfalto, faixa azul e tarifa zero nos ônibus aos domingos. Com elas, o prefeito e candidato à reeleição tenta garantir a vaga no segundo turno.

O vídeo de Nunes também trouxe falas de apoio do atual governador de estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas Jair Bolsonaro (PL) ficou de fora. O ex-presidente, do qual se esperava uma presença mais atuante na campanha de Nunes, não apareceu. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, Bolsonaro respondeu apenas um "vou ver" aos apelos de Tarcísio para apoiar Nunes de maneira mais veemente.

Guilherme Boulos apostou na imagem da candidata a vice, Marta (PT), e no apoio das ruas. A ex-prefeita teve espaço para demonstrar apoio a Boulos durante a propaganda eleitoral, reafirmando o compromisso com a chapa. A propaganda não trouxe as propostas de Boulos para a Prefeitura e focou em mostrar os dois em campanha pelas ruas da cidade com a população.

Uma cena do presidente Lula (PT) em um dos comícios também foi exibida durante a propaganda. O petista já declarou apoio a Boulos nestas eleições, mas apareceu em poucas agendas públicas com o psolista.

Tabata Amaral apostou em um discurso de virada. Com uma alta nas intenções de voto segundo as pesquisas mais recentes, a candidata tentou passar uma mensagem de esperança aos eleitores. "A gente vai virar esse jogo", disse ela no vídeo.

A campanha de Datena (PSDB) optou por reciclar vídeos anteriores. O apresentador mostrou cenas em comício e jingles que já são conhecidos na campanha eleitoral.

Apesar de aparecer em empate técnico com Nunes e Boulos em algumas pesquisas, Pablo Marçal (PRTB) não participa das propagandas de rádio e TV. Isso ocorre devido à chamada cláusula de barreira da legislação eleitoral, que limita o acesso ao horário eleitoral apenas aos partidos que atingiram um desempenho mínimo nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.

Assim como Marçal, outros cinco candidatos não aparecem nas propagadas: Marina Helena (Novo), Altino Prazeres (PSTU), Bebetto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP).

Hoje à noite, Nunes, Boulos, Marçal, Datena e Tabata participam do debate da TV Globo. Será o último encontro entre os candidatos antes da eleição de domingo (6).