Atividade empresarial da zona do euro contrai em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro voltou a contrair no mês passado, embora a queda não tenha sido tão acentuada quanto se pensava inicialmente, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que as pressões inflacionárias diminuíram.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e considerado uma boa medida da saúde econômica geral, caiu para 49,6 em setembro, em comparação com 51,0 em agosto.

Esse valor ficou abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pela primeira vez desde fevereiro, mas ficou significativamente acima da preliminar de 48,9.

O PMI que abrange o setor de serviços na zona do euro caiu de 52,9 para 51,4 no mês passado, mas ficou acima da leitura preliminar de 50,5.

"À primeira vista, o setor de serviços da zona do euro parece estar se mantendo bastante bem. Ele ainda está crescendo, e a desaceleração ainda não é muito acentuada", disse Cyrus de la Rubia, do Hamburg Commercial Bank.

"Mas quando você se aprofunda um pouco mais e olha para os países individualmente, o quadro não é tão animador - exceto para a Espanha."

A atividade dos provedores de serviços franceses desacelerou após o efeito das Olimpíadas e, na Alemanha e na Itália, o crescimento quase parou.

Isso ocorreu apesar de as empresas da região terem aumentado os preços apenas marginalmente no mês passado. O índice composto de preços de produção caiu de 53,0 para 51,5, nível que não observado desde o início de 2021.

A inflação na união monetária caiu para 1,8% em setembro, abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu e reforçando as justificativas para outro corte na taxa de juros este mês, mostraram dados oficiais na terça-feira.

Sugerindo que não haverá uma reviravolta iminente, a demanda por serviços diminuiu. O índice de novos negócios caiu abaixo do ponto de equilíbrio, atingindo um recorde de baixa de oito meses de 49,7 em relação a 51,2 antes.

(Reportagem de Jonathan Cable)