Trabalhador de Gaza é única vítima conhecida de ataque iraniano contra Israel

Um cidadão de 38 anos de Gaza, a única vítima fatal conhecida do ataque de mísseis do Irã contra Israel, foi enterrado nesta quarta-feira.

Sameh Khadr Hassan Al-Asali estava hospedado em um complexo das forças de segurança palestinas na Cisjordânia ocupada quando foi morto pela queda de fragmentos de mísseis durante o ataque de terça-feira, que, segundo Israel, foi amplamente frustrado por seus sistemas de defesa aérea.

A equipe das forças de segurança carregou o corpo coberto com a bandeira palestina vermelha, verde, branca e preta. A multidão de cerca de 200 pessoas em luto era composta por compatriotas de Gaza que estão em Jericó e pela população local.

Uma grande parte do foguete ficou no chão, onde caiu nos arredores do complexo.

Cerca de 700 trabalhadores de Gaza estão em Jericó, no Vale do Jordão, desde o início da guerra em Gaza, há quase um ano.

Ao contrário dos israelenses, que foram para abrigos antibombas depois que as sirenes de alerta soaram em todo o país, muitos palestinos na Cisjordânia saíram para ver os mísseis e observar as explosões ao serem interceptados pela defesa aérea israelense.

Imagens de vídeo de uma câmera de circuito fechado mostraram um grande tubo de metal caindo do céu e atingindo um homem que atravessava uma rua, aparentemente matando-o instantaneamente.

A Reuters conseguiu confirmar a localização com base no traçado da rua, nos prédios, nos postes e nas marcas no chão, que correspondem às imagens de satélite da área. A data foi verificada por um código de tempo.

O ataque com mísseis pelo Irã marcou uma nova fase potencialmente perigosa na guerra, que foi desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado, seguido por uma invasão israelense em Gaza e que, desde então, se transformou em um conflito mais amplo que agora ameaça envolver o Irã.