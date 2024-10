Irã afirma ter usado míssil hipersônico pela primeira vez contra Israel

Algumas horas após o ataque de mísseis iranianos contra Israel, os dois países trocam ameaças e aumentam o temor de uma guerra total no Oriente Médio.

Teerã confirmou nesta quarta-feira (2) que, pela primeira vez, utilizou mísseis hipersônicos em um ataque, entre os cerca de 200 projéteis lançados ontem contra Israel - cerca de 180, de acordo com as autoridades israelenses.

O Irã dispõe de vários tipos de mísseis em seu arsenal. O modelo hipersônico Fattah, lançado em 2023, pode se mover dentro e acima da atmosfera terrestre e é capaz de percorrer uma distância de 1.400 quilômetros, ou seja, alcançar Israel.

Em pronunciamento na televisão iraniana, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, afirmou que a operação foi encerrada e seus objetivos atingidos. O principal deles foi vingar a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num bombardeio israelense ocorrido na sexta-feira (27), no Líbano.

Bagheri declarou que os mísseis iranianos visaram as instalações do Mossad, o serviço de inteligêcia exterior israelense nos arredores de Tel Aviv, e duas bases aéreas, a de Nevatim e de Hatzerim. O general disse que "90% dos mísseis atingiram seus alvos". Ele acrescentou, entretanto, que o Irã poderá dar sequência ao ataque se houver uma resposta isralense à agressão. Neste caso, "a operação seria ainda maior e contra todas as infraestruturas de Israel", advertiu.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, indicou que antes do lançamento dos mísseis não houve comunicação entre Teerã e Washington, mas representantes dos dois países conversaram depois da agressão.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, por sua vez, que "o Irã cometeu um erro grave e pagará o preço por isso".

O Conselho de Segurança da ONU faz uma reunião em caráter de emergência nesta quarta-feira, para discutir a escalada de violência no Oriente Médio.

Evolução alarmante do conflito mobiliza capitais

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou as agressões e afirmou que a França mobilizou todos os seus "meios militares no Oriente Médio" para enfrentar a ameaça iraniana.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, advertiu sobre o risco de o ataque iraniano incendiar todo o Oriente Médio. Já o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, se diz pronto a cooperar com os Estados Unidos para "apaziguar a situação". Ontem, o presidente americano, Joe Biden, afirmou que apoia plenamente Israel e que discute com o aliado uma resposta ao bombardeio iraniano.

A Rússia, aliada do Irã, fez um apelo nesta quarta-feira para que "todas as partes" demonstrem "contenção" no Oriente Médio, para evitar vítimas civis. "A situação está evoluindo de uma forma alarmante", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres, acrescentando que Moscou está "em contato com todas as partes".

(Com informações da AFP)