Guarda-roupas e armário com mofo? Desumidificador promete evitar problema

Ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas de serviço, são suscetíveis ao acúmulo de mofo, um problema que pode comprometer a saúde. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o Sanol Sec, desumidificador que promete absorver o excesso de umidade e proteger qualquer lugar da casa do mofo.

Segundo o fabricante, esse produto possui partículas de cloreto de cálcio que absorvem a água e é indicado para usar no guarda-roupa, cômoda, banheiro e gaveta. Confira mais informações sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o Sanol sobre o desumidificador

Absorve a umidade do ambiente;

Evita problemas com mofo, fungos e odor;

Água coletada na área de armazenamento;

Elimina odores e promete longa durabilidade;

Possui 4 desumidificador com perfume neutro, lavanda e baby.

Como usar

Para utilizar o produto, basta remover a tampa do recipiente e retirar o selo de alumínio. Coloque-o em uma superfície plana e estável, preferencialmente em locais mais suscetíveis à umidade, como armários e despensas.

Quando os cristais se dissolverem por completo, o recipiente deve ser descartado conforme as instruções recomendadas para um descarte adequado.

O que diz quem comprou

Esse desumidificador de ambiente tem mais de mil avaliações na Amazon, tendo uma média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, o kit tem um ótimo custo-benefício, além de ser eficiente na absorção da umidade e com um aroma concentrado.

O melhor custo-benefício no mercado é esse kit com 4. Absorve mesmo a umidade nas gavetas e caixas de edredom. Basta ter cuidado para manter o pote em pé. Comprarei novamente! Ananda

Coloquei nos armários em casa e absorveram bem a umidade. A única ressalva é que os perfumados tem um odor bem forte, não é ruim, pelo contrário, os perfumes são super agradáveis e deixam o armário bem cheiroso, mas é muito concentrado. Patrícia

Vale muito a pena em períodos de grande umidade ou em regiões do país que tem essa característica. O tempo de duração é variável. Aqui no RN, durante o recente período de umidade, faz mais de 2 meses que os utilizo e eles ainda têm vida útil sobrando. Diego

Esse produto é maravilhoso no que diz respeito aos custo benefício e a sua aplicação também. Já é a terceira vez que compro e realmente retira a umidade, eu uso principalmente dentro do guarda roupa para evitar mofo nas roupas, pois em épocas chuvas na cidade que eu moro costuma ter mofo em tudo que é lugar. Esse produto vem atendendo as minhas expectativas! Juliete Souza

Pontos de atenção

Outros consumidores apontaram insatisfação com o tamanho, aroma, duração e rachaduras no fundo de armazenamento dos produtos. Confira os comentários:

Ótimo odor! Agradável e suave. Cumpre o descritivo, mas atente ao tamanho da embalagem. Caso o local seja muito úmido a durabilidade será de poucos dias (uma semana, no caso). Para pequenos armários de locais que não sejam litoral, recomendo. Ariadne Botechia

Com exceção do neutro, eles têm um perfume tão forte que não consegui deixá-los no guarda-roupa. Sempre usei, e não eram assim. Cintia

O produto é ótimo, realmente desumidifica o ambiente, tem um cheiro bom e com o tempo dá pra ver que ele enche de água. O problema é que dois deles trincaram o fundo e vazaram. Recomendo o produto, mas sugiro colocar uma flanela ou pano embaixo de cada um, para não ocorrer prejuízos em casa. Thiago Maximiliano

O produto tem um cheiro bom, porém é pequeno, não dura um mês. Sidnei

