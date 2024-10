Alta de papéis de energia compensa temores com Oriente Médio e mercado europeu fecha estável

Por Pranav Kashyap e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou estável nesta quarta-feira, com investidores evitando assumir riscos em meio a mais conflitos no Oriente Médio, embora o avanço das ações do setor de energia tenha limitado as perdas.

O STOXX 600 fechou com variação positiva de 0,05%, a 521,14 pontos, após ter sido negociado praticamente estável durante toda a sessão.

O setor de energia ganhou 1,6% e registrou sua melhor sessão em mais de oito semanas, conforme os preços do petróleo subiam após o ataque com mísseis do Irã contra Israel e garantias de retaliação de Israel e dos Estados Unidos.

As hostilidades também impulsionaram as empresas de defesa, incluindo a alemã Rheinmetall e a britânica BAE Systems, que subiram mais de 1% cada, enquanto a sueca Saab avançou 2,5%.

Os rendimentos dos títulos do governo, que se movem de forma inversa aos preços, subiu um dia depois de as taxas de longo prazo terem registrado a maior queda diária desde meados de junho. O setor de serviços públicos, geralmente negociado como proxy de títulos, foi o que mais perdeu entre os principais setores do STOXX, com queda de 1,6%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,17%, a 8.290,86 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,25%, a 19.164,75 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,05%, a 7.577,59 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,28%, a 33.675,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,55%, a 11.609,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,65%, a 6.694,62 pontos.