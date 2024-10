Petróleo sobe 3% após Irã lançar mísseis contra Israel

Por Scott DiSavino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3% nesta terça-feira depois que o Irã disparou mísseis balísticos contra Israel em retaliação à campanha israelense contra os aliados do Hezbollah de Teerã no Líbano.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,86 dólar, ou 2,6%, a 73,56 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos subiu 1,66 dólar, ou 2,4%, a 69,83 dólares. Mais cedo na sessão, ambos os contratos de referência do petróleo subiram mais de 5%.

Alarmes soaram em Israel e explosões puderam ser ouvidas em Jerusalém e no vale do Rio Jordão depois que israelenses se amontoaram em abrigos antiaéreos.

Clay Seigle, um estrategista de risco político independente, disse em um email que Israel "não hesitará em ampliar sua ofensiva militar para atingir o Irã diretamente. E os ativos de petróleo do Irã estão muito provavelmente na lista de alvos".

Um ataque israelense às instalações de produção ou exportação de petróleo iraniano poderia causar uma interrupção material, potencialmente mais de um milhão de barris por dia, disse Seigle.

No Mar Vermelho, enquanto isso, outro grupo apoiado pelo Irã, os houthis no Iêmen, assumiu a responsabilidade por atacar pelo menos um dos dois navios danificados no porto de Hodeidah.

Os houthis lançaram ataques a navios internacionais perto do Iêmen desde novembro passado em solidariedade aos palestinos na guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

