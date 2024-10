Homem morre atropelado pelo próprio carro em Minas Gerais

Um homem de 73 anos morreu após ser atropelado pelo próprio carro nesta terça-feira (1º), na zona rural de Carmo do Paranaíba (MG). Ele teria descido do carro e esquecido de puxar o freio de mão.

O que aconteceu

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista saiu do carro para fechar uma porteira de ferro. Ele teria, porém, se esquecido de puxar o freio de mão do veículo.

O veículo começou a descer sozinho, em direção ao homem. Ele foi arrastado por alguns metros, até o carro parar em no mourão (estacas) de uma cerca de arame.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e constatou o óbito. Os bombeiros removeram o corpo, que estava sob o veículo. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. O nome do homem não foi divulgado.