Hamas comemora ataque 'heróico' do Irã contra Israel

O Hamas comemorou, nesta terça-feira (1º), o ataque iraniano contra Israel, afirmando que foi uma resposta à morte do líder do movimento islamista palestino, Ismail Haniyeh, e do chefe do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah.

"O movimento de resistência islâmica abençoa os heroicos lançamentos de foguetes realizados pelos Guardiões da Revolução do Irã contra amplas áreas de nossas terras ocupadas", declarou o grupo palestino em um comunicado. O ataque foi lançado "em vingança pelo sangue de nossos heroicos mártires", acrescentou.

csp-th/kir/sag/mb/ic/mvv

© Agence France-Presse