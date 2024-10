Eduardo Paes pode vencer no 1º turno no Rio? O que dizem últimas pesquisas

Do UOL, em São Paulo

Uma das expectativas para o próximo domingo (6) é a possibilidade de que a corrida pela Prefeitura do Rio seja finalizada ainda no primeiro turno. Candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD) tem aparecido em vantagem nas pesquisas eleitorais, mas tem visto suas intenções de voto oscilar para baixo nos últimos dias.

Para ser eleito no primeiro turno, os candidatos das cidades com mais de 200 mil eleitores precisam atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos.

Pesquisa de hoje

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça (1), Paes oscilou dois pontos para baixo, mas segue à frente, com 55% das intenções de voto, o que garantiria sua eleição ainda no primeiro turno. Na última pesquisa Real Time, divulgada em 24 de setembro, Paes aparecia com 57%.

Em segundo, está Alexandre Ramagem (PL), com 23%. Ele oscilou um ponto percentual para cima em relação ao último levantamento, no qual aparecia com 22%.

Outras pesquisas recentes

No início desta semana, a Quaest mostrou que Paes venceria o pleito no primeiro turno. O prefeito recuou em relação ao último levantamento, mas segue isolado dos adversários, com 53%. No último recorte da empresa, divulgado em 18 de setembro, ele somava 57%.

Em segundo, Alexandre Ramagem (PL) apareceu com 20%. Na sequência, está Tarcísio Motta (PSOL), com 6%. Ambos oscilaram dois pontos percentuais para cima em relação à última pesquisa. Os dados acima se referem a um cenário estimulado, onde opções são apresentadas para o entrevistado.

Paes liderou o recorte divulgado na segunda (30) pela AtlasIntel. Ele somou 49% das intenções de voto contra 32,1% de Ramagem, uma diferença de 13,9 pontos percentuais.

O atual prefeito seria reeleito ainda no 1º turno. Quando é considerada a margem de erro, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o candidato atinge 50,6% das intenções de voto.

Alexandre Ramagem (PL) ficou com 22%, seis pontos percentuais a mais. O ex-chefe da Abin no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu de 16% para 22%, se mantendo em 2º lugar na disputa.

O último Datafolha para a disputa também mostrou Paes à frente dos adversários. Em 19 de setembro, o prefeito manteve os 59% das intenções de voto registrados há duas semanas. O resultado garantiria a reeleição no primeiro turno. Ramagem, por sua vez, subiu de 11% para 17% no período.

Resultados das últimas pesquisas

Real Time Big Data - 01/10/2024

Eduardo Paes (PSD): 55% (tinha 57%)

55% (tinha 57%) Alexandre Ramagem (PL): 23% (tinha 22%)

23% (tinha 22%) Tarcísio Motta (PSOL): 7% (tinha 6%)

7% (tinha 6%) Carol Sponza (Novo): 2% (tinha 2%)

2% (tinha 2%) Rodrigo Amorim (União): 2% (tinha 1%)

2% (tinha 1%) Marcelo Queiroz (PP): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Cyro Garcia (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Nulo/Branco: 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Não sabe/Não respondeu: 4% (eram 4%)

Encomendada pela Record, a pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 28 e 30 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado sob o número RJ-01997/2024.

Quaest - 30/09/2024

Eduardo Paes (PSD): 53% (tinha 57% em 18/09)

53% (tinha 57% em 18/09) Alexandre Ramagem (PL): 20% (tinha 18%)

20% (tinha 18%) Tarcísio Motta (PSOL): 6% (tinha 4%)

6% (tinha 4%) Marcelo Queiroz (PP): 2%; (tinha 1%)

2%; (tinha 1%) Carol Sponza (Novo): 1% (tinha 0%)

1% (tinha 0%) Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Henrique Simonard (PCO): 0 % (tinha 0% nas pesquisas anteriores)

0 % (tinha 0% nas pesquisas anteriores) Em branco/nulo/não vai votar: 11% (eram 10%)

11% (eram 10%) Indecisos: 5% (eram 6%)

A pesquisa entrevistou presencialmente 1.140 eleitores no Rio, entre 27 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número: RJ-00566/2024.

AtlasIntel - 30/09/2024

Eduardo Paes (PSD): 49%

49% Alexandre Ramagem (PL): 32,1%

32,1% Tarcísio Motta (PSOL): 8,1%

8,1% Carol Sponza (Novo): 3%

3% Cyro Garcia (PSTU): 1,4%

1,4% Marcelo Queiroz (PP): 1,3%

1,3% Rodrigo Amorim (União): 1,3%

1,3% Juliete Pantoja (UP): 0,8%

0,8% Indecisos: 2%

2% Branco/nulo: 1,1%

Foram entrevistados 1.633 eleitores do Rio, entre os dias 24 e 29 de setembro, via recrutamento digital aleatório. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-00739/2024.

Real Time Big Data - 24/09/2024

Eduardo Paes (PSD): 57% (tinha 59%)

57% (tinha 59%) Alexandre Ramagem (PL): 22% (tinha 16%)

22% (tinha 16%) Tarcísio Motta (PSOL): 6% (tinha 8%)

6% (tinha 8%) Carol Sponza (Novo): 2% (tinha 2%)

2% (tinha 2%) Rodrigo Amorim (União): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Marcelo Queiroz (PP): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Cyro Garcia (PSTU): 0% (tinha 1%)

0% (tinha 1%) Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Juliete Pantoja (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Nulo/Branco: 7% (eram 8%)

7% (eram 8%) Não sabe/Não respondeu: 4% (eram 4%)

A pesquisa ouviu 1.000 pessoas entre os dias 21 e 23 de setembro. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número RJ-08415/2024.

Datafolha - 19/09/2024

Eduardo Paes (PSD): 59% (tinha 59% em 5/9)

59% (tinha 59% em 5/9) Alexandre Ramagem (PL): 17% (tinha 11%)

17% (tinha 11%) Tarcísio Motta (PSOL): 7% (tinha 6%)

7% (tinha 6%) Marcelo Queiroz (PP): 2% (tinha 1%)

2% (tinha 1%) Rodrigo Amorim (União Brasil): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) Cyro Garcia (PSTU): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Juliete Panjota (UP): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Carol Sponza (Novo): 1% (tinha 1%)

1% (tinha 1%) Henrique Simonard (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 11%)

8% (eram 11%) Não sabem: 4% (eram 7%)

O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 18 de setembro com 1.106 eleitores de 16 anos ou mais, com encomenda da Folha de S.Paulo e pela Globo. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-01318/2024.