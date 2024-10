Dois barcos de migrantes afundam na costa do Djibuti, deixando 45 mortos, diz agência de migração da ONU

(Reuters) - Quarenta e cinco migrantes morreram depois que dois barcos naufragaram na costa da nação do leste africano do Djibuti, com muitos ainda desaparecidos, disse um porta-voz da agência de migração da Organização das Nações Unidas nesta terça-feira.

Os barcos deixaram o Iêmen com 310 pessoas e, até o momento, 32 sobreviventes foram resgatados, disse a Organização Internacional para as Migrações em um post no X, acrescentando que está apoiando os serviços de emergência nas operações de busca e resgate.