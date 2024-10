Conta de luz vai ficar mais cara em outubro; saiba como economizar

As contas de luz vão ficar ainda mais caras a partir desta terça-feira (1º). A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar dois em outubro.

O que muda ao consumidor

Serão cobrados R$ 7,877 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha um, em vigor em setembro, eram cobrados R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Conta está mais cara por seca no país. A Aneel afirma que o que levou ao acionamento da bandeira foram o risco hidrológico e o aumento do preço de liquidação de diferenças que foram influenciados pelas previsões de baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro.

Aneel diz que houve uma sequência de bandeiras verdes de abril de 2022 até julho de 2024, com o acionamento da bandeira amarela. Depois foi acionada a bandeira verde em agosto e vermelha patamar um em setembro.

Sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015. O objetivo é indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil.

Como economizar

Pesquise sobre a eficiência enérgetica antes de comprar os equipamentos. O Idec afirma que a indicação é que o consumidor compre os itens com nota A. Isto significa que eles usam menos energia para funcionar.

Na iluminação, invista em lâmpadas LED. Este modelo é mais econômico do que as fluorescentes.

Escolha eletrodomésticos que usem a tecnologia inverter. Thalita Moschini, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera, afirma que ela é uma aliada na redução da conta, trazendo até 80% mais eficiência energética.

Tire equipamentos que estão em stand- by da tomada. Mesmo quando não estão sendo usados, estes equipamentos consomem energia elétrica.

Vilões da conta de luz

Ar-condicionado e aquecedor de água elétrico são alguns dos equipamentos que têm maior gasto de energia. Veja quais os equipamentos com maior consumo, segundo Thalita Moschini, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Anhanguera: