Departamento de Justiça revoga política de "tolerância zero" da era Biden para traficantes de armas

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos EUA revogou nesta segunda-feira uma política de "tolerância zero" da era Biden que exigia a revogação das licenças de revendedores de armas que intencionalmente cometessem violações graves, como não realizar verificações de antecedentes, disse um porta-voz do FBI.

A reversão da política, que foi divulgada pelo grupo conservador Gun Owners of America antes de qualquer anúncio oficial do governo, ocorre após o presidente Donald Trump ordenar que o departamento e o Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF, na sigla em inglês) conduzissem uma revisão completa de todos os regulamentos de armas implementados por seu antecessor democrata, o presidente Joe Biden.

Kash Patel, que atualmente atua como diretor do FBI e diretor interino da ATF, falou com os membros da Gun Owners of America durante sua reunião de agosto. Ele alegou falsamente que o ex-chefe da ATF durante a presidência de Biden queria tirar o direito das pessoas de portar armas da Segunda Emenda.

O Gun Owners of America é um dos grupos de defesa dos direitos de armas mais extremistas do país e pediu a abolição do ATF e a eliminação dos registros de vendas de armas que os agentes da lei usam para ajudar a solucionar crimes.

A política de tolerância zero revogada nesta segunda-feira pedia que a ATF, que regulamenta a indústria de armas de fogo, revogasse as licenças de revendedores de armas se eles fizessem vendas intencionalmente para pessoas proibidas, como criminosos condenados, deixassem de realizar verificações de antecedentes, falsificassem registros ou deixassem de responder a solicitações da polícia para ajudar a rastrear armas de fogo usadas para cometer crimes.

Grupos de controle de armas apoiaram a política da era Biden, dizendo que ela servia como uma ferramenta importante para reprimir a compra ilegal de armas e o tráfico de armas.

A indústria de armas de fogo criticou amplamente a medida, dizendo que ela estava levando o governo a fechar lojas de armas devido a pequenas infrações descobertas durante as inspeções.

Lawrence G. Keane, vice-presidente sênior da NSSF, a Associação Comercial da Indústria de Armas de Fogo, elogiou a decisão de revogar a política.

"Essa política imprudente sufocou pequenos negócios e levou muitos a fecharem as portas, ameaçando-os com custos administrativos exorbitantes para lutar contra penalidades por pequenos erros e infrações que antes eram acertadas de boa-fé entre autoridades da ATF e varejistas de armas cumpridores da lei", disse Keane em comunicado.

Emma Brown, diretora executiva do grupo de defesa do controle de armas Giffords, disse que a revogação pode levar a picos de criminalidade.

"Colocar traficantes de armas que infringem a lei de volta aos negócios aumentará a criminalidade", disse.

