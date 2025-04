Light Energia anuncia recompra de notas no exterior

(Reuters) - A Light SA, que está em recuperação judicial, informou nesta segunda-feira que sua subsidiária Light Energia iniciou uma oferta de recompra no exterior de suas notas remuneradas a 4,375% com vencimento em 2026, até o valor máximo agregado de US$89,9 milhões, segundo comunicado ao mercado.

A oferta de recompra é realizada como parte do plano de recuperação judicial das companhias -- que incluem a Light e a Light SESA -- aprovado por credores em 29 de maio do ano passado e homologado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 18 de junho do mesmo ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)