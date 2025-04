Incêndio atinge anexo do Ministério da Educação em Brasília

Um incêndio atingiu o anexo do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, nesta segunda-feira, 7. A brigada de socorristas do prédio atuou para conter as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a pasta disse que as chamas começaram por volta das 17 horas e foram controladas pelos brigadistas do MEC. O edifício foi evacuado por conta da fumaça e não há vítimas. O ministério disse ainda que o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado e atua no local para identificar a causa do incêndio.

Segundo o MEC, o incêndio teria começado na central de ar- condicionado que fica na parte externo do edifício anexo.