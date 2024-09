Limpar rio, IPTU verde: o que candidatos de SP propõem para o meio ambiente

O que os candidatos à Prefeitura de São Paulo prometem na área ambiental? As propostas vão de criação de ecopontos ao IPTU verde. O UOL consultou os planos de governo dos seis primeiros colocados nas pesquisas.

Veja a seguir as principais menções sobre meio ambiente e sustentabilidade e as propostas de cada um deles (por ordem alfabética), disponíveis na íntegra no site do TSE.

Guilherme Boulos (PSOL)

Guilherme Boulos (PSOL) cita crise climática em seu plano Imagem: TV Globo/Bob Paulino

O plano de Boulos fala em sustentabilidade urbana. É proposta a ampliação de áreas permeáveis, universalização da coleta seletiva e transição energética para reduzir as emissões de carbono.

O candidato também propõe o combate à crise climática. Entre as propostas, está a atualização do plano diretor de drenagem e infraestrutura verde, priorizando áreas permeáveis.

Proposta inclui a criação de um plano municipal de redução de riscos e de centros de referência de proteção e defesa civil. O objetivo, segundo o candidato, é ter gestão permanente de riscos e desastres, com políticas preventivas e de preparação para emergências climáticas.

Outra proposta é a criação de corredores verdes. Está incluída neste quesito a arborização de vias e áreas públicas, especialmente nas ilhas de calor.

O candidato propõe uma "capital da transição energética." Isso seria feito com a renovação da frota de ônibus e veículos da Prefeitura, incentivando combustíveis limpos e renováveis —a meta é ter 50% da frota de ônibus elétrica ou híbrida.

A universalização da coleta seletiva para os 96 distritos é outra proposta. Nesse sentido, o plano prevê a ampliação da parceria com cooperativas de catadores e a viabilização de novos centros de triagem. Prevê ainda o estímulo à compostagem de resíduos orgânicos domésticos e de podas, além de educação ambiental nas escolas municipais.

Plano prevê a gestão de áreas de preservação. Uma proposta é a implantação de um sistema municipal de gestão integrada para as Áreas de Preservação e Recuperação de Mananciais.

Há ainda a proposta de cooperação internacional. Os projetos nesta área seriam relacionados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, inovações urbanas, justiça social e defesa da democracia.

José Luiz Datena (PSDB)

Datena (PSDB) quer ecopontos pela cidade Imagem: Mariana Pekin/UOL

Plano de Datena cita a "resiliência climática". Entre as propostas, está preparar a cidade para enfrentar as mudanças climáticas em curso, com ações de redução de emissões de gases de efeito estufa e da poluição.

O candidato propõe melhorar o monitoramento e a fiscalização da qualidade do ar, da água e do solo. Outra proposta é a renovação do contrato de concessão da prestação dos serviços de saneamento no município firmado com a Sabesp, "potencializando a expansão e a melhoria do abastecimento de água, da coleta e do tratamento de esgoto". Segundo o candidato, isso deve servir para obrigar a empresa a atuar com mais vigor na proteção e na preservação dos mananciais.

Datena promete a expansão de áreas verdes. Também prevê em seu plano de governo a ampliação da cobertura vegetal com plantio de árvores nativas e a criação de novos parques, especialmente na periferia.

Coleta de resíduos está em plano de governo. O candidato promete a ampliação da coleta na cidade, com aumento do volume reciclado. Também quer, se eleito, pelo menos triplicar o volume de resíduos reciclados, com maior atuação das concessionárias e apoio a catadores.

Mobilidade urbana sustentável está no plano. Datena propõe acelerar a substituição da frota de ônibus por veículos movidos a energias menos poluentes (elétrica, biogás, hidrogênio verde e híbrida).

Infraestrutura para pedestres e ciclistas é citada. O candidato promete a construção de corredores de ônibus, ciclovias, ciclofaixas e faixas exclusivas para motos. E a expansão do transporte sobre trilhos e VLT do centro, para um transporte com baixa emissão de gases do efeito estufa.

Plano prevê a implantação de ecopontos em cada distrito para resíduos de construção e demolição. Também promete a ampliação de usinas de compostagem para transformar lixo orgânico em adubo e a ampliação da coleta mecanizada de resíduos domiciliares.

Datena promete o incentivo a políticas de eficiência energética. Com adoção de energias renováveis, especialmente a solar, em prédios públicos.

Plano prevê a implementação de parques lineares e áreas de preservação permanente ao longo de rios e córregos. E a despoluição de rios e córregos, com ampliação e fortalecimento do programa Córrego Limpo.

Marina Helena (Novo)

Marina Helena (Novo) tem proposta de IPTU Verde Imagem: Bruno Santos/Folhapress

Candidata propõe o IPTU verde. A ideia é oferecer créditos de IPTU para serviços ambientais como retenção de água da chuva, criação de praças e promoção de solo permeável, com a possibilidade de troca ou comercialização dos créditos.

Proposta de incentivo ao biocombustível está no plano. Marina Helena quer a conversão da frota de ônibus a diesel para biometano, como alternativa mais barata e viável aos ônibus elétricos.

Ampliação da quantidade de árvores é citada no plano. A candidata prevê o aumento da arborização em áreas com baixa concentração de árvores, especialmente na zona leste, para combater as ilhas de calor.

Pablo Marçal (PRTB)

Pablo Marçal cita teleférico como opção mais sustentável Imagem: TV Globo/Bob Paulino

O candidato fala em teleférico e bicicletas. Segundo Marçal, o modal teleférico implantado em Medellín e La Paz demonstra que é possível ser disruptivo, com menos custo e "muito menos impacto no meio ambiente".

O plano cita a proteção ao meio ambiente. Isso seria possível, segundo a proposta, com a criação de políticas públicas eficientes em parceria com as subprefeituras e organizações da sociedade civil.

Programa cita ainda a "preservação das riquezas naturais". A proposta é de construção de políticas públicas que impulsionem a economia e garantam a preservação da biodiversidade da cidade. "Propomos atuar diligentemente para evitar fraudes, exploração ilegal e predatória dos animais e dos recursos."

Limpeza do Rio Tietê e de mananciais está entre as propostas de Marçal. "Limpar definitivamente o Tietê, implementando tecnologias de ponta para a remoção de poluentes e tratamento das águas. Desenvolver infraestrutura eficiente para o manejo de resíduos e evitar que o lixo e esgoto sejam despejados no rio", detalha o plano.

O plano também fala em bioeconomia e economia circular, com gestão dos resíduos naturais. A proposta inclui a reutilização e reciclagem de recursos, promovendo ciclo contínuo para a geração de riqueza e renda.

Candidato ainda propõe a revitalização de rios e represas para lazer e abastecimento. O plano menciona a revitalização do Rio Pinheiros, Billings e Guarapiranga ao longo de quatro anos, para combater a poluição, preservar a biodiversidade e promover lazer, bem-estar e turismo sustentável.

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes (MDB) cita ondas de calor em seu plano Imagem: TV Globo/Bob Paulino

Plano prevê a prevenção e redução de riscos. Uma das propostas é o fortalecimento da Coordenação Municipal de Defesa Civil e consolidação do Plano Municipal de Redução de Riscos, com ênfase na prevenção e mitigação dos impactos das mudanças climáticas.

O candidato ainda propõe aprimorar os sistemas de alerta a inundações. Outra proposta é a ampliação do monitoramento de áreas de risco.

O plano de Nunes cita os parques. A proposta é de criação de novos parques, revitalização dos existentes e expansão da arborização.

Outra medida proposta é a de incentivar o transporte público sustentável. A promessa é de redução de emissões com veículos "zero emissões" para carga fracionada e incentivos à substituição da frota de transporte escolar por alternativas que não utilizam energia fóssil. Além disso, o plano cita o uso de biometano em veículos.

Proposta fala de gestão de resíduos. Há proposta de metas para compostagem, reciclagem, logística reversa e modernização dos serviços de coleta e destinação de resíduos.

Plano prevê o monitoramento climático. Com proposta de investimento na modernização e acompanhamento tecnológico dos sistemas e equipamentos para monitoramento permanente e definição de ações preventivas e de mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas.

Proposta cita ainda as ondas de calor. É prevista a expansão do Programa Local de Adaptação e Resiliência Climática para enfrentar as ondas de calor, com a criação de áreas verdes estratégicas.

Plano prevê a adoção de práticas e tecnologias que reduzam as emissões de carbono. Além disso, prevê a promoção de uma matriz energética mais limpa e diversificada, a partir do aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral (PSB) quer aprimorar fiscalização Imagem: Reprodução

A candidata propõe aprimorar a fiscalização ambiental. Com foco na proteção das áreas verdes produtoras de água, em parceria com o Estado, com o aprimoramento do uso de tecnologias e ações imediatas para impedir desmatamentos, novas invasões e loteamentos irregulares.

Plano prevê uma política de energia limpa e solar. A proposta é de implantação de energia solar em prédios públicos e habitações sociais, além de incentivos a outras fontes de energia limpa, como biodigestores. Há ainda a proposta de eletrificação da frota de ônibus e expansão da eletrificação e do uso de combustíveis menos poluentes.

A candidata destaca a preparação para desastres ambientais. Entre as estratégias, está a criação e fortalecimento de mecanismos para a preparação e mitigação dos efeitos de desastres ambientais e mudanças climáticas, com atenção especial para populações migrantes vulneráveis.

Também prevê um plano municipal de redução de riscos. Com foco na realização de vistorias e criação de projetos para áreas de risco, estabelecimento de prazos, participação da sociedade civil e definição de protocolos de ação.

Proposta inclui aprimorar o monitoramento de chuvas. Isso seria feito, segundo a candidata, em articulação com o estado e instituições parceiras, incorporando tecnologia e modelos que mensurem os impactos das mudanças climáticas.

A candidata propõe o fortalecimento da Defesa Civil. Sobre isso, menciona o envolvimento da população de áreas sujeitas à inundação e a expansão dos sistemas de alerta das áreas inundáveis.

Criação de um grupamento climático na Guarda Civil Metropolitana é outra proposta. Isso seria feito com estrutura e treinamento especial para atuar em ocorrências de deslizamentos, desmoronamentos, enchentes, incêndios e calor extremo.

Plano prevê aumento da capacidade de drenagem da cidade para evitar enchentes, considerando o aumento do volume de chuvas devido às mudanças climáticas. E a proteção das áreas de nascentes e mananciais.

Proposta inclui a adoção de medidas de economia circular, com fortalecimento da logística reversa e da compostagem de material de poda e outros orgânicos. Também fala no reuso de resíduos da construção civil e em campanhas educativas e de incentivo à separação e destinação adequada de resíduos domésticos, redução de embalagens e coleta de óleo usado.

A candidata prevê a regulamentação de podas de árvores. Uma das propostas é a elaboração de um regulamento mais eficiente para as podas de árvores, especialmente em relação ao trabalho compartilhado com a concessionária de energia elétrica.